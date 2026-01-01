bolt.diy to otwarty fork bolt.new, który przenosi pełnozakresowe tworzenie aplikacji wspomagane AI do Twojej własnej infrastruktury. Łączy on edytor oparty na przeglądarce ze zintegrowanym środowiskiem uruchomieniowym, pozwalając Ci opisać, co chcesz zbudować, w prostym języku i sprawić, by LLM generował, wykonywał i iterował kompletne aplikacje — w tym frontend, backend i konfigurację.

W przeciwieństwie do chmurowych narzędzi do kodowania wspomaganych AI, samodzielne hostowanie bolt.diy oznacza, że Twój kod, prompty i klucze API pozostają na Twoim VPS. Łączysz się z dostawcami LLM, których już używasz — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokalnymi modelami Ollama i innymi — dzięki czemu nigdy nie jesteś związany z jednym dostawcą ani poziomem subskrypcji.