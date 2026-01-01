Do 69% zniżki na bolt.diy

Wdróż bolt.diy w instalacji na jedno kliknięcie.

Open-source AI asystent kodowania, który pozwala Ci tworzyć prompt, uruchamiać i wdrażać aplikacje full-stack z Twojej przeglądarki.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż bolt.diy w instalacji na jedno kliknięcie.

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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z bolt.diy

bolt.diy to otwarty fork bolt.new, który przenosi pełnozakresowe tworzenie aplikacji wspomagane AI do Twojej własnej infrastruktury. Łączy on edytor oparty na przeglądarce ze zintegrowanym środowiskiem uruchomieniowym, pozwalając Ci opisać, co chcesz zbudować, w prostym języku i sprawić, by LLM generował, wykonywał i iterował kompletne aplikacje — w tym frontend, backend i konfigurację.

W przeciwieństwie do chmurowych narzędzi do kodowania wspomaganych AI, samodzielne hostowanie bolt.diy oznacza, że Twój kod, prompty i klucze API pozostają na Twoim VPS. Łączysz się z dostawcami LLM, których już używasz — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokalnymi modelami Ollama i innymi — dzięki czemu nigdy nie jesteś związany z jednym dostawcą ani poziomem subskrypcji.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy bolt.diy

Obsługa wielu dostawców LLM

Połącz OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI i 15+ innych dostawców z jednego interfejsu.

Generowanie kodu full-stack

Generuj kompletne aplikacje z działającym frontendem, backendem i plikami konfiguracyjnymi — nie tylko fragmenty kodu.

Wykonanie w przeglądarce

Uruchamiaj i podglądaj wygenerowany kod bezpośrednio w przeglądarce, bez opuszczania interfejsu lub konfigurowania lokalnego środowiska deweloperskiego.

Użyj własnych kluczy API

Użyj danych uwierzytelniających Twojego obecnego dostawcy, aby płacić wyłącznie za to, z czego korzystasz, bez narzutu platformy lub poziomu subskrypcji.

Open source i samodzielnie hostowane

Wszystkie prompty, wygenerowany kod i dane uwierzytelniające pozostają na Twoim VPS-ie — żadne dane nie są udostępniane zewnętrznej platformie SaaS.

Dlaczego warto uruchomić bolt.diy na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

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