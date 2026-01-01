Wdróż bolt.diy w instalacji na jedno kliknięcie.
Open-source AI asystent kodowania, który pozwala Ci tworzyć prompt, uruchamiać i wdrażać aplikacje full-stack z Twojej przeglądarki.
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Co możesz zbudować z bolt.diy
bolt.diy to otwarty fork bolt.new, który przenosi pełnozakresowe tworzenie aplikacji wspomagane AI do Twojej własnej infrastruktury. Łączy on edytor oparty na przeglądarce ze zintegrowanym środowiskiem uruchomieniowym, pozwalając Ci opisać, co chcesz zbudować, w prostym języku i sprawić, by LLM generował, wykonywał i iterował kompletne aplikacje — w tym frontend, backend i konfigurację.
W przeciwieństwie do chmurowych narzędzi do kodowania wspomaganych AI, samodzielne hostowanie bolt.diy oznacza, że Twój kod, prompty i klucze API pozostają na Twoim VPS. Łączysz się z dostawcami LLM, których już używasz — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokalnymi modelami Ollama i innymi — dzięki czemu nigdy nie jesteś związany z jednym dostawcą ani poziomem subskrypcji.
Główne cechy bolt.diy
Obsługa wielu dostawców LLM
Połącz OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI i 15+ innych dostawców z jednego interfejsu.
Generowanie kodu full-stack
Generuj kompletne aplikacje z działającym frontendem, backendem i plikami konfiguracyjnymi — nie tylko fragmenty kodu.
Wykonanie w przeglądarce
Uruchamiaj i podglądaj wygenerowany kod bezpośrednio w przeglądarce, bez opuszczania interfejsu lub konfigurowania lokalnego środowiska deweloperskiego.
Użyj własnych kluczy API
Użyj danych uwierzytelniających Twojego obecnego dostawcy, aby płacić wyłącznie za to, z czego korzystasz, bez narzutu platformy lub poziomu subskrypcji.
Open source i samodzielnie hostowane
Wszystkie prompty, wygenerowany kod i dane uwierzytelniające pozostają na Twoim VPS-ie — żadne dane nie są udostępniane zewnętrznej platformie SaaS.
Dlaczego warto uruchomić bolt.diy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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