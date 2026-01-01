HyperDX to platforma obserwacyjna typu open-source, która konsoliduje logi, ślady, metryki i powtórki sesji w jednym interfejsie — alternatywa do samodzielnego hostowania dla Datadog i innych komercyjnych narzędzi APM. Jest zbudowana na ClickHouse, co zapewnia szybkie zapytania dotyczące telemetrii o wysokiej kardynalności i natywnie obsługuje OpenTelemetry, dzięki czemu każda aplikacja instrumentowana OTEL może wysyłać dane bez niestandardowych eksporterów lub zastrzeżonych agentów.

Samodzielne hostowanie HyperDX na Twoim VPS pozwala uniknąć opłat za hosta i za GB za pozyskiwanie danych, które skalują się nieprzewidywalnie wraz z ruchem. Logi, ślady i dane sesji użytkowników — często zawierające identyfikatory klientów, ładunki API i wewnętrzne szczegóły systemu — pozostają na Twojej własnej infrastrukturze, a retencja i dostęp są w pełni kontrolowane przez Ciebie.