Wdróż HyperDX jednym kliknięciem.
Platforma obserwowalności open-source, łącząca logi, ślady, metryki i powtórki sesji w interfejsie w stylu Datadog.
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Co możesz zbudować z HyperDX
HyperDX to platforma obserwacyjna typu open-source, która konsoliduje logi, ślady, metryki i powtórki sesji w jednym interfejsie — alternatywa do samodzielnego hostowania dla Datadog i innych komercyjnych narzędzi APM. Jest zbudowana na ClickHouse, co zapewnia szybkie zapytania dotyczące telemetrii o wysokiej kardynalności i natywnie obsługuje OpenTelemetry, dzięki czemu każda aplikacja instrumentowana OTEL może wysyłać dane bez niestandardowych eksporterów lub zastrzeżonych agentów.
Samodzielne hostowanie HyperDX na Twoim VPS pozwala uniknąć opłat za hosta i za GB za pozyskiwanie danych, które skalują się nieprzewidywalnie wraz z ruchem. Logi, ślady i dane sesji użytkowników — często zawierające identyfikatory klientów, ładunki API i wewnętrzne szczegóły systemu — pozostają na Twojej własnej infrastrukturze, a retencja i dostęp są w pełni kontrolowane przez Ciebie.
Główne cechy HyperDX
Ujednolicona obserwowalność
Logi, ślady, metryki i powtórki sesji znajdują się w jednym interfejsie użytkownika, dzięki czemu inżynierowie mogą przejść od nieudanej prośby do jej pełnego śledzenia wstecz bez przełączania narzędzi.
OpenTelemetry natywny
Pobieraj dane z dowolnej usługi instrumentowanej za pomocą OpenTelemetry za pośrednictwem OTLP gRPC lub HTTP — nie są wymagane żadne niestandardowe eksportery ani zastrzeżone agenty.
Zapytania napędzane ClickHouse
Zbudowany na ClickHouse do błyskawicznych wyszukiwań w logach i śladach o wysokiej kardynalności, bez wstępnej agregacji ani kompromisów związanych z próbkowaniem.
Powtórki sesji
Odtwarzaj sesje użytkowników frontendowych powiązane ze śladami backendowymi, aby dokładnie zobaczyć, co użytkownik zrobił w chwilach poprzedzających wystąpienie błędu.
Pulpity nawigacyjne i alerty
Twórz niestandardowe wykresy z dowolnego sygnału i wyzwalaj alerty na podstawie wzorców logów, błędów śledzenia lub progów metryk za pośrednictwem Slacka, PagerDuty lub webhooków.
Samodzielnie hostowana prywatność
Przechowuj identyfikatory klientów, ładunki API i wewnętrzne szczegóły systemu na własnej infrastrukturze bez opłat za hosta lub za GB.
Dlaczego warto uruchomić HyperDX na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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