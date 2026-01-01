Wdróż Grafana Tempo jednym kliknięciem.
Open-source'owy backend rozproszonego śledzenia kompatybilny z OpenTelemetry, Jaeger i Zipkin, z wbudowaną wizualizacją Grafana.
Wybierz plan VPS dla Grafana Tempo
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Grafana Tempo
Grafana Tempo to wysokoskalowy rozproszony backend do śledzenia, zaprojektowany do pobierania śladów z OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin i innych źródeł bez konieczności stosowania złożonej infrastruktury. W przeciwieństwie do magazynów śladów, które opierają się na Elasticsearch lub Cassandra, Tempo przechowuje dane śledzenia w pamięci obiektowej, co czyni go ekonomicznym w dużej skali. Natywnie integruje się z Grafaną, umożliwiając inżynierom przejście od metryki Prometheus lub linii logu Loki bezpośrednio do odpowiadającego jej śladu.
Ten szablon łączy Tempo z Grafana Alloy jako kolektorem OpenTelemetry, Prometheus do metryk i Grafaną jako warstwą wizualizacji — zapewniając Ci samodzielny, rozproszony stos do śledzenia, który w pełni posiadasz i kontrolujesz na swoim VPS.
Główne cechy Grafana Tempo
OpenTelemetry Natywny
Obsługuje ślady za pośrednictwem protokołów OTLP gRPC i HTTP, Jaeger oraz Zipkin, dzięki czemu każda instrumentowana aplikacja może wysyłać dane bez SDK specyficznych dla dostawcy.
Metryki ze śladów
Automatycznie generuje metryki RED (częstotliwość, błędy, czas trwania) z danych span za pośrednictwem generatora metryk, wypełniając Prometheus wglądami na poziomie usługi bez dodatkowej instrumentacji.
Integracja Grafana
Wstępnie skonfigurowane źródło danych Grafana pozwala przeskoczyć z dowolnej metryki lub linii logu do skorelowanego śladu jednym kliknięciem, przyspieszając analizę przyczyn źródłowych.
Język zapytań TraceQL
Specjalnie stworzony język zapytań pozwala filtrować i agregować ślady według usługi, czasu trwania, statusu błędu i atrybutów zakresu z precyzją, której nie dorówna wyszukiwanie ad hoc.
Opłacalna pamięć
Przechowuje dane śledzenia na lokalnym dysku bez konieczności używania Elasticsearch lub Cassandra, zachowując prostą infrastrukturę i przewidywalne koszty operacyjne.
Wizualizacja grafu usług
Tworzy mapy zależności usług na podstawie danych śledzenia i renderuje je w Grafanie, zapewniając zespołom zawsze aktualny widok komunikacji między usługami i opóźnień.
Dlaczego warto uruchomić Grafana Tempo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.