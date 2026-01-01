Grafana Tempo to wysokoskalowy rozproszony backend do śledzenia, zaprojektowany do pobierania śladów z OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin i innych źródeł bez konieczności stosowania złożonej infrastruktury. W przeciwieństwie do magazynów śladów, które opierają się na Elasticsearch lub Cassandra, Tempo przechowuje dane śledzenia w pamięci obiektowej, co czyni go ekonomicznym w dużej skali. Natywnie integruje się z Grafaną, umożliwiając inżynierom przejście od metryki Prometheus lub linii logu Loki bezpośrednio do odpowiadającego jej śladu.

Ten szablon łączy Tempo z Grafana Alloy jako kolektorem OpenTelemetry, Prometheus do metryk i Grafaną jako warstwą wizualizacji — zapewniając Ci samodzielny, rozproszony stos do śledzenia, który w pełni posiadasz i kontrolujesz na swoim VPS.