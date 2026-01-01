Deploy Solidtime in one click installation.
Modern open-source time tracking for freelancers and agencies with billing rates, client management, and multi-organization support.
Wybierz plan VPS dla Solidtime
KaÅ¼dy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze wiÄ™cej
Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z Solidtime
Solidtime is an open-source time tracking application designed for freelancers, consultants, and agencies that need accurate billing and project oversight. It provides a clean interface for logging time against clients and projects, configuring billable rates at the organization, project, or member level, and generating PDF reports for invoicing â€” all without a per-seat subscription.
Self-hosting Solidtime on a VPS means your time data and client records stay on infrastructure you control, with no third-party access to billing information. Unlike hosted tools that increase costs as teams grow, a self-hosted instance supports unlimited users and organizations with no recurring fees beyond the server.
GÅ‚Ã³wne cechy Solidtime
Configurable billing rates
Set hourly rates per organization, project, or individual member so billable time is calculated correctly for every client engagement.
Multi-organization support
Manage multiple organizations and client workspaces from a single Solidtime account without separate logins or instances.
PDF report export
Generate detailed time reports as PDFs for client invoicing, directly from the web interface using the bundled Gotenberg service.
Import from Toggl & Clockify
Migrate existing time entries from Toggl, Clockify, or CSV files so billing history is preserved when switching to self-hosted.
REST API access
Full API enables integration with invoicing tools, project management software, and custom automation workflows.
Dlaczego warto uruchomiÄ‡ Solidtime na Hostinger
Uruchom jednym klikniÄ™ciem
Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.
BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡
ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.
Wbudowany menedÅ¼er Docker
Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….
Uruchom jednym klikniÄ™ciem
Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.
BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡
ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.
Wbudowany menedÅ¼er Docker
Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….
Hosting Docker VPS, na ktÃ³ry moÅ¼esz liczyÄ‡
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostÄ™pnoÅ›Ä‡ jest stale na najwyÅ¼szym poziomie, dziÄ™ki czemu moja strona dziaÅ‚a pÅ‚ynnie. Za kaÅ¼dym razem, gdy potrzebowaÅ‚em pomocy, ich zespÃ³Å‚ wsparcia technicznego byÅ‚ szybki, kompetentny i naprawdÄ™ pomocny.
Wszystko dziaÅ‚a pÅ‚ynnie i Å›wietnie z Hostinger â€“ chatbot AI + czat z czÅ‚owiekiem, jeÅ›li AI nie moÅ¼e rozwiÄ…zaÄ‡ problemu. A VPS? Po prostu ogieÅ„ â€“ Å¼adnych wahaÅ„. DziÄ™ki dla zespoÅ‚u deweloperÃ³w i wszystkich zaangaÅ¼owanych. Tak trzymaÄ‡ ðŸš€
Wreszcie firma hostingowa VPS, ktÃ³ra robi to dobrze! Dobre ceny. DoskonaÅ‚y panel, ktÃ³ry szanuje czas uÅ¼ytkownikÃ³w. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. NiezawodnoÅ›Ä‡. SolidnoÅ›Ä‡ w kaÅ¼dym calu.
SkontaktowaÅ‚em siÄ™ z pomocÄ… technicznÄ… Hostinger po utracie dostÄ™pu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wraÅ¼eniem. Kodee i Mohammad z zespoÅ‚u wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokÅ‚adni.
Wielkie podziÄ™kowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziÄ™kujÄ™ Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze dziaÅ‚a. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy siÄ™ nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usÅ‚ug, z ktÃ³rych korzystam. Nie jest tak droga jak niektÃ³re miejsca z naprawdÄ™ Å›wietnymi konfiguracjami VPS i cenami.