Wdróż ITFlow jednym kliknięciem.
Platforma PSA typu open-source dla MSP, obejmująca dokumentację IT, obsługę zgłoszeń, fakturowanie i zarządzanie klientami w jednym systemie.
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Co możesz zbudować z ITFlow
ITFlow to darmowa, otwartoźródłowa platforma Professional Services Automation (PSA) stworzona specjalnie dla dostawców usług zarządzanych (MSP). Konsoliduje dokumentację IT, obsługę zgłoszeń, rozliczenia i fakturowanie, zarządzanie klientami oraz monitorowanie infrastruktury w jednym samodzielnie hostowanym systemie — eliminując rozproszony stos oddzielnych narzędzi, których większość MSP używa do codziennych operacji.
Samodzielne hostowanie ITFlow na VPS daje Twojej firmie pełną własność każdego rekordu klienta, danych uwierzytelniających i dokumentu finansowego, bez opłat licencyjnych za technika ani danych przechowywanych przez zewnętrznych dostawców SaaS. Przy pierwszym dostępie kreator konfiguracji przeprowadzi Ciebie przez tworzenie profilu firmy i konta administratora, zanim system zostanie otwarty do pracy z klientami.
Główne cechy ITFlow
Centrum dokumentacji IT
Scentralizuj zasoby klienta, dane uwierzytelniające, domeny, certyfikaty SSL i dokumentację sieciową w przeszukiwalnej, ustrukturyzowanej bazie wiedzy.
System zgłoszeń i pomoc techniczna
Zarządzaj zgłoszeniami do pomocy technicznej od utworzenia do rozwiązania dzięki analizowaniu wiadomości e-mail na zgłoszenia, śledzeniu SLA i rejestrowaniu czasu pracy techników.
Rozliczanie i fakturowanie
Generuj wyceny, wysyłaj faktury, śledź wydatki i monitoruj przychody z wbudowanego panelu księgowego bez osobnego narzędzia do rozliczeń.
Domena i alerty SSL
Automatycznie monitoruje daty wygaśnięcia domen klientów i certyfikatów SSL oraz wysyła powiadomienia, zanim odnowienia staną się krytyczne.
Portal klienta
Klienci logują się do markowego portalu samoobsługowego, aby przeglądać swoje otwarte zgłoszenia, udostępnione dokumenty i faktury.
Śledzenie dostawców i licencji
Rejestruj licencje oprogramowania, dane kontaktowe dostawców i daty odnowienia wraz z aktywami klienta, do których należą.
Dlaczego warto uruchomić ITFlow na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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