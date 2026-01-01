ITFlow to darmowa, otwartoźródłowa platforma Professional Services Automation (PSA) stworzona specjalnie dla dostawców usług zarządzanych (MSP). Konsoliduje dokumentację IT, obsługę zgłoszeń, rozliczenia i fakturowanie, zarządzanie klientami oraz monitorowanie infrastruktury w jednym samodzielnie hostowanym systemie — eliminując rozproszony stos oddzielnych narzędzi, których większość MSP używa do codziennych operacji.

Samodzielne hostowanie ITFlow na VPS daje Twojej firmie pełną własność każdego rekordu klienta, danych uwierzytelniających i dokumentu finansowego, bez opłat licencyjnych za technika ani danych przechowywanych przez zewnętrznych dostawców SaaS. Przy pierwszym dostępie kreator konfiguracji przeprowadzi Ciebie przez tworzenie profilu firmy i konta administratora, zanim system zostanie otwarty do pracy z klientami.