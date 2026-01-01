Mailpit to narzędzie open-source do testowania i debugowania wiadomości e-mail, stworzone dla programistów. Uruchamia wbudowany serwer SMTP, który przechwytuje wszystkie wychodzące wiadomości e-mail z Twoich aplikacji i wyświetla przechwycone wiadomości w przejrzystej, przeszukiwalnej skrzynce odbiorczej online — bez wysyłania poczty do prawdziwych odbiorców. Dzięki temu bezpieczne jest testowanie przepływów powiadomień e-mail, iterowanie szablonów wiadomości e-mail i weryfikowanie konfiguracji SMTP w środowiskach deweloperskich i testowych.

Mailpit to nowoczesny, aktywnie utrzymywany zamiennik dla MailHog (który nie jest już wspierany). Jest dostarczany jako pojedynczy, lekki plik binarny z szybkim magazynem wiadomości opartym na SQLite, pełnotekstowym wyszukiwaniem, renderowaniem wiadomości e-mail HTML, interfejsem API REST oraz opcjonalnym uwierzytelnianiem SMTP i interfejsu użytkownika — wszystko to przy znikomym zużyciu pamięci.