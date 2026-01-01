Wdróż Mailpit jednym kliknięciem.
Lekkie narzędzie do testowania poczty e-mail, które przechwytuje wiadomości SMTP i wyświetla je w skrzynce odbiorczej opartej na przeglądarce.
Wybierz plan VPS dla Mailpit
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Mailpit
Mailpit to narzędzie open-source do testowania i debugowania wiadomości e-mail, stworzone dla programistów. Uruchamia wbudowany serwer SMTP, który przechwytuje wszystkie wychodzące wiadomości e-mail z Twoich aplikacji i wyświetla przechwycone wiadomości w przejrzystej, przeszukiwalnej skrzynce odbiorczej online — bez wysyłania poczty do prawdziwych odbiorców. Dzięki temu bezpieczne jest testowanie przepływów powiadomień e-mail, iterowanie szablonów wiadomości e-mail i weryfikowanie konfiguracji SMTP w środowiskach deweloperskich i testowych.
Mailpit to nowoczesny, aktywnie utrzymywany zamiennik dla MailHog (który nie jest już wspierany). Jest dostarczany jako pojedynczy, lekki plik binarny z szybkim magazynem wiadomości opartym na SQLite, pełnotekstowym wyszukiwaniem, renderowaniem wiadomości e-mail HTML, interfejsem API REST oraz opcjonalnym uwierzytelnianiem SMTP i interfejsu użytkownika — wszystko to przy znikomym zużyciu pamięci.
Główne cechy Mailpit
Przechwytywanie e-maili SMTP
Działa jako zastępczy serwer SMTP, który przechwytuje wychodzące wiadomości e-mail z dowolnej aplikacji, zapobiegając przypadkowemu dostarczeniu do prawdziwych adresów e-mail podczas programowania.
Przeglądarkowa skrzynka odbiorcza
Przeglądaj, wyszukuj i sprawdzaj wszystkie przechwycone wiadomości w responsywnym interfejsie internetowym z pełnym renderowaniem HTML, widokiem źródłowym i układem przyjaznym dla urządzeń mobilnych.
Dostęp do REST API
Wysyłanie zapytań, usuwanie i zarządzanie wiadomościami programowo za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST, umożliwiając integrację z zautomatyzowanymi pakietami testów i potokami CI/CD.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukuj w tematach wiadomości, adresach nadawców i odbiorców oraz treści wiadomości, aby szybko zlokalizować konkretne wiadomości e-mail podczas testowania.
Tagowanie wiadomości
Automatycznie taguj wiadomości według typu — HTML, załączniki, obrazy w treści — dla szybkiego wizualnego filtrowania dużych ilości testowych wiadomości e-mail.
Dlaczego warto uruchomić Mailpit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.