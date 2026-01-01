OTOBO to w pełni otwarte, internetowe oprogramowanie do obsługi zgłoszeń i zarządzania usługami, rozgałęzione z ((OTRS)) Community Edition w 2019 roku. Oferuje funkcje helpdesku IT klasy korporacyjnej — kolejki zgłoszeń, śledzenie SLA, wbudowaną bazę wiedzy/FAQ, przepływy pracy ITSM i CMDB — bez opłat licencyjnych i uzależnienia od dostawcy. OTOBO obsługuje wielokanałową komunikację za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i formularzy internetowych, i jest dostarczane z silnikiem automatyzacji opartym na regułach, który od razu obsługuje routing, eskalacje i powiadomienia.

Samodzielne hostowanie OTOBO na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad wszystkimi danymi zgłoszeń, danymi klientów i raportami SLA. Ten szablon wdraża pełny stos produkcyjny: aplikację internetową OTOBO i demona działającego w tle, MariaDB do trwałego przechowywania danych, dedykowany węzeł Elasticsearch do szybkiego wyszukiwania pełnotekstowego we wszystkich zgłoszeniach oraz Redis do buforowania sesji i zwiększenia wydajności.