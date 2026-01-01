Wdróż OTOBO jednym kliknięciem.
Open-source system obsługi zgłoszeń do zarządzania usługami IT, obsługi klienta i automatyzacji procesów.
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Co możesz zbudować z OTOBO
OTOBO to w pełni otwarte, internetowe oprogramowanie do obsługi zgłoszeń i zarządzania usługami, rozgałęzione z ((OTRS)) Community Edition w 2019 roku. Oferuje funkcje helpdesku IT klasy korporacyjnej — kolejki zgłoszeń, śledzenie SLA, wbudowaną bazę wiedzy/FAQ, przepływy pracy ITSM i CMDB — bez opłat licencyjnych i uzależnienia od dostawcy. OTOBO obsługuje wielokanałową komunikację za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i formularzy internetowych, i jest dostarczane z silnikiem automatyzacji opartym na regułach, który od razu obsługuje routing, eskalacje i powiadomienia.
Samodzielne hostowanie OTOBO na Twoim własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad wszystkimi danymi zgłoszeń, danymi klientów i raportami SLA. Ten szablon wdraża pełny stos produkcyjny: aplikację internetową OTOBO i demona działającego w tle, MariaDB do trwałego przechowywania danych, dedykowany węzeł Elasticsearch do szybkiego wyszukiwania pełnotekstowego we wszystkich zgłoszeniach oraz Redis do buforowania sesji i zwiększenia wydajności.
Główne cechy OTOBO
Wielokanałowe zgłoszenia
Odbieraj i zarządzaj zgłoszeniami z poczty e-mail, formularzy internetowych i telefonu w ujednoliconej kolejce z pełną historią audytu i wątkowymi rozmowami.
SLA i eskalacja
Zdefiniuj cele dotyczące czasu odpowiedzi i rozwiązania dla każdej kolejki lub klienta, z automatycznymi regułami eskalacji i powiadomieniami dla agentów, gdy zbliżają się terminy.
Wbudowana baza wiedzy
Publikuj artykuły z najczęściej zadawanymi pytaniami zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych agentów, redukując powtarzające się zgłoszenia i przyspieszając rozwiązywanie problemów przy pierwszym kontakcie.
Wydajna automatyzacja
Użyj wbudowanych filtrów PostMaster, wyzwalaczy zgłoszeń i zadań harmonogramu, aby automatycznie kierować, automatycznie odpowiadać i automatycznie zamykać zgłoszenia bez ręcznej interwencji.
ITSM i CMDB
Rozszerz OTOBO o moduł ITSM, aby zarządzać elementami konfiguracji, żądaniami zmian i katalogami usług w ustrukturyzowanej bazie danych CMDB.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Integracja z Elasticsearch zapewnia natychmiastowe wyszukiwanie w milionach zgłoszeń, notatek i załączników, utrzymując szybki czas reakcji agentów niezależnie od skali.
Dlaczego warto uruchomić OTOBO na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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