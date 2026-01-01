WeKnora to oparty na LLM framework wiedzy typu open source od Tencent, który przekształca rozproszone dokumenty w aktywa wiedzy, które można przeszukiwać i które są zdolne do rozumowania. Łączy w sobie odpowiadanie na pytania oparte na RAG, agenta ReAct do wieloetapowego rozumowania oraz tryb Wiki, który destyluje surowe dokumenty w samodzielnie utrzymującą się bazę wiedzy markdown z interaktywnym grafem wiedzy.

Samodzielne hostowanie WeKnora na Twoim własnym VPS utrzymuje zastrzeżone dokumenty, osadzanie i historię rozmów całkowicie pod Twoją kontrolą. Podłącz dowolnego z ponad dwudziestu dostawców LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude lub lokalne modele Ollama — i wybieraj spośród wielu zapleczy wektorowych bez wysyłania wrażliwych danych do usług stron trzecich.