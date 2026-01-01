Wdróż WeKnora jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma wiedzy LLM, która przekształca dokumenty w przeszukiwalny RAG, agenta rozumującego i samoutrzymującą się wiki.
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Co możesz zbudować z WeKnora
WeKnora to oparty na LLM framework wiedzy typu open source od Tencent, który przekształca rozproszone dokumenty w aktywa wiedzy, które można przeszukiwać i które są zdolne do rozumowania. Łączy w sobie odpowiadanie na pytania oparte na RAG, agenta ReAct do wieloetapowego rozumowania oraz tryb Wiki, który destyluje surowe dokumenty w samodzielnie utrzymującą się bazę wiedzy markdown z interaktywnym grafem wiedzy.
Samodzielne hostowanie WeKnora na Twoim własnym VPS utrzymuje zastrzeżone dokumenty, osadzanie i historię rozmów całkowicie pod Twoją kontrolą. Podłącz dowolnego z ponad dwudziestu dostawców LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude lub lokalne modele Ollama — i wybieraj spośród wielu zapleczy wektorowych bez wysyłania wrażliwych danych do usług stron trzecich.
Główne cechy WeKnora
Tryb Wiki
Agenci przetwarzają surowe dokumenty w samodzielnie utrzymującą się bazę wiedzy w formacie Markdown z interaktywnym grafem wiedzy do przeglądania relacji między pojęciami.
ReAct agent
Wieloetapowy agent rozumujący autonomicznie koordynuje pobieranie danych, narzędzia MCP i wyszukiwanie w sieci, aby obsługiwać złożone zapytania, na które jednorazowy RAG nie może odpowiedzieć.
Głębokie parsowanie dokumentu
Ekstrakcja uwzględniająca układ obsługuje ponad dziesięć formatów, w tym PDF, Word, Excel, PowerPoint i zeskanowane obrazy, zachowując tabele, rysunki i strukturę.
Obsługa wielu LLM
Połącz ponad dwudziestu dostawców LLM, w tym OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude i lokalne modele Ollama, bez uzależniania się od jednego dostawcy lub ponownego indeksowania.
Pobieranie grafu wiedzy
Opcjonalna integracja GraphRAG i Neo4j umożliwia wnioskowanie między dokumentami oraz zapytania o relacje, wykraczające poza możliwości płaskiego wyszukiwania wektorowego.
Automatyczna synchronizacja integracji
Pobieraj dokumenty bezpośrednio z Feishu, Notion i Yuque, aby Twoja baza wiedzy była zgodna z systemami, których Twój zespół już używa.
Dlaczego warto uruchomić WeKnora na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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