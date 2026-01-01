Ghostfolio to pulpit nawigacyjny open source do zarządzania finansami osobistymi, który konsoliduje Twoje portfolio inwestycyjne obejmujące wiele klas aktywów — akcje, fundusze ETF, kryptowaluty i inne — w jednym, ujednoliconym widoku. Zapewnia szczegółowe analizy wydajności, stopy zwrotu ważone czasem oraz dane rynkowe w czasie rzeczywistym bez wysyłania Twoich danych finansowych do usług stron trzecich.

Samodzielne hostowanie Ghostfolio na Twoim VPS daje Ci pełną własność wrażliwych informacji finansowych. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do trwałego przechowywania danych oraz Redis do buforowania, zapewniając szybkie obliczenia portfela i niezawodną wydajność w miarę wzrostu Twojej historii transakcji.