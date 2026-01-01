Wdróż Ghostfolio jednym kliknięciem.
Pulpit nawigacyjny do zarządzania majątkiem, skupiony na prywatności i o otwartym kodzie źródłowym, do śledzenia inwestycji w akcje, fundusze ETF i kryptowaluty.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Ghostfolio
Ghostfolio to pulpit nawigacyjny open source do zarządzania finansami osobistymi, który konsoliduje Twoje portfolio inwestycyjne obejmujące wiele klas aktywów — akcje, fundusze ETF, kryptowaluty i inne — w jednym, ujednoliconym widoku. Zapewnia szczegółowe analizy wydajności, stopy zwrotu ważone czasem oraz dane rynkowe w czasie rzeczywistym bez wysyłania Twoich danych finansowych do usług stron trzecich.
Samodzielne hostowanie Ghostfolio na Twoim VPS daje Ci pełną własność wrażliwych informacji finansowych. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do trwałego przechowywania danych oraz Redis do buforowania, zapewniając szybkie obliczenia portfela i niezawodną wydajność w miarę wzrostu Twojej historii transakcji.
Główne cechy Ghostfolio
Wieloaktywowe śledzenie
Monitoruj akcje, fundusze ETF, kryptowaluty, obligacje i aktywa alternatywne w jednym ujednoliconym panelu portfela.
Raporty wydajności
Szczegółowe stopy zwrotu ważone czasem, wewnętrzna stopa zwrotu oraz roczne wskaźniki wydajności pomagają ocenić Twoje decyzje inwestycyjne.
Prywatność przede wszystkim
Wszystkie dane finansowe pozostają na Twoim własnym serwerze — brak dostępu stron trzecich w chmurze do Twojego portfolio lub historii transakcji.
Śledzenie dywidend
Śledź dochody z dywidend i wypłaty we wszystkich posiadanych aktywach, z raportowaniem dochodów i obliczeniami rentowności.
Import CSV
Importuj transakcje z plików CSV i różnych platform brokerskich, aby szybko zaimportować historię Twojego istniejącego portfela.
Dlaczego warto uruchomić Ghostfolio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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