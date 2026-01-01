Wdróż Infisical jednym kliknięciem.
Menedżer sekretów typu open-source do bezpiecznej synchronizacji zmiennych środowiskowych i kluczy API między każdym projektem i środowiskiem.
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Co możesz zbudować z Infisical
Infisical to platforma open-source do zarządzania sekretami, która zastępuje rozproszone pliki .env i zakodowane na stałe poświadczenia jednym, możliwym do audytu źródłem prawdy. Zapewnia przejrzysty interfejs użytkownika (web UI), CLI i integracje SDK do przechowywania, synchronizowania i rotacji sekretów w środowiskach deweloperskich, testowych i produkcyjnych bez konieczności zatwierdzania wrażliwych wartości w kontroli wersji.
Samodzielne hostowanie Infisical oznacza, że Twoje klucze API, hasła do baz danych i tokeny usług nigdy nie opuszczają Twojej własnej infrastruktury. Otrzymujesz pełne ścieżki audytu, kontrolę dostępu opartą na rolach i wersjonowanie sekretów na sprzęcie, który kontrolujesz — bez opłat za użytkownika i bez ryzyka, że naruszenie bezpieczeństwa przez stronę trzecią ujawni Twoje poświadczenia.
Główne cechy Infisical
Scentralizowane składowanie sekretów
Przechowuj wszystkie zmienne środowiskowe dla każdego projektu i środowiska w jednym miejscu, z wbudowaną separacją projektów i środowisk.
Pełny dziennik audytu
Każde odczytanie, zapisanie i usunięcie sekretu jest rejestrowane ze znacznikami czasu i przypisaniem do użytkownika w celu zapewnienia zgodności i reagowania na incydenty.
Integracja CLI i SDK
Wstrzykuj sekrety do dowolnego procesu w czasie wykonywania za pośrednictwem CLI lub natywnych SDK dla Node.js, Pythona, Go, Ruby i innych, bez modyfikowania kodu aplikacji.
Wersjonowanie Tajne
Każda zmiana w sekrecie jest wersjonowana, co pozwala na przywrócenie dowolnej poprzedniej wartości, gdy wadliwe wdrożenie musi zostać szybko cofnięte.
Wsparcie dla potoku CI/CD
Natywne integracje z GitHub Actions, GitLab CI, Dockerem i Kubernetesem eliminują potrzebę przechowywania poufnych danych jako zmienne potoku w postaci zwykłego tekstu.
Dlaczego warto uruchomić Infisical na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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