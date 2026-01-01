Infisical to platforma open-source do zarządzania sekretami, która zastępuje rozproszone pliki .env i zakodowane na stałe poświadczenia jednym, możliwym do audytu źródłem prawdy. Zapewnia przejrzysty interfejs użytkownika (web UI), CLI i integracje SDK do przechowywania, synchronizowania i rotacji sekretów w środowiskach deweloperskich, testowych i produkcyjnych bez konieczności zatwierdzania wrażliwych wartości w kontroli wersji.

Samodzielne hostowanie Infisical oznacza, że Twoje klucze API, hasła do baz danych i tokeny usług nigdy nie opuszczają Twojej własnej infrastruktury. Otrzymujesz pełne ścieżki audytu, kontrolę dostępu opartą na rolach i wersjonowanie sekretów na sprzęcie, który kontrolujesz — bez opłat za użytkownika i bez ryzyka, że naruszenie bezpieczeństwa przez stronę trzecią ujawni Twoje poświadczenia.