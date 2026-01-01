FreshRSS to darmowy, hostowany samodzielnie agregator kanałów RSS i Atom, który łączy wszystkie Twoje źródła informacji w jeden, szybki interfejs do czytania. Zbudowany w PHP i wymagający minimalnych zasobów, obsługuje wdrożenia dla wielu użytkowników, rozbudowane skróty klawiszowe, zaawansowane filtrowanie i pobieranie pełnej treści artykułów — dzięki czemu nigdy nie musisz odwiedzać każdego źródła indywidualnie. Responsywny projekt mobilny i kompatybilność API z czytnikami innych firm, takimi jak Reeder i NetNewsWire, sprawiają, że jest to kompletny zamiennik dla wycofanych usług, takich jak Google Reader.

Samodzielne hostowanie FreshRSS na Twoim VPS oznacza aktualizacje kanałów 24/7 niezależnie od Twojego lokalnego połączenia internetowego, pełną prywatność Twoich nawyków czytelniczych i brak algorytmu decydującego o tym, co widzisz. Twoje starannie wyselekcjonowane subskrypcje i historia czytania są przechowywane w trwałej pamięci masowej, bezpieczne podczas aktualizacji kontenerów.