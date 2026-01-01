Wdróż FreshRSS jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany agregator kanałów RSS do zarządzania wszystkimi Twoimi ulubionymi stronami internetowymi i źródłami wiadomości w jednym miejscu.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z FreshRSS
FreshRSS to darmowy, hostowany samodzielnie agregator kanałów RSS i Atom, który łączy wszystkie Twoje źródła informacji w jeden, szybki interfejs do czytania. Zbudowany w PHP i wymagający minimalnych zasobów, obsługuje wdrożenia dla wielu użytkowników, rozbudowane skróty klawiszowe, zaawansowane filtrowanie i pobieranie pełnej treści artykułów — dzięki czemu nigdy nie musisz odwiedzać każdego źródła indywidualnie. Responsywny projekt mobilny i kompatybilność API z czytnikami innych firm, takimi jak Reeder i NetNewsWire, sprawiają, że jest to kompletny zamiennik dla wycofanych usług, takich jak Google Reader.
Samodzielne hostowanie FreshRSS na Twoim VPS oznacza aktualizacje kanałów 24/7 niezależnie od Twojego lokalnego połączenia internetowego, pełną prywatność Twoich nawyków czytelniczych i brak algorytmu decydującego o tym, co widzisz. Twoje starannie wyselekcjonowane subskrypcje i historia czytania są przechowywane w trwałej pamięci masowej, bezpieczne podczas aktualizacji kontenerów.
Główne cechy FreshRSS
Obsługa wielu użytkowników
Twórz oddzielne konta z indywidualnymi subskrypcjami i preferencjami czytania, dzięki czemu jest odpowiedni dla rodzin i zespołów.
Zaawansowane filtrowanie
Filtruj artykuły według słów kluczowych, autorów lub niestandardowych reguł i przeszukuj wszystkie kanały, aby natychmiast znaleźć dowolną treść.
APIs czytników stron trzecich
Kompatybilny z interfejsami API Fever i Google Reader, dzięki czemu popularne aplikacje mobilne, takie jak Reeder i Unread, mogą synchronizować się z Twoją instancją.
Pobieranie pełnego artykułu
Pobierz pełną treść artykułu dla kanałów, które publikują tylko streszczenia, zachowując wszystko czytelne w jednym interfejsie.
Import i Eksport OPML
Przenieś Twoje subskrypcje z dowolnego czytnika kanałów, używając standardowych plików OPML, bez konieczności ręcznego ponownego wprowadzania.
Dlaczego warto uruchomić FreshRSS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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