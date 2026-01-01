MapStore to otwarty produkt WebGIS opracowany przez GeoSolutions, który umożliwia zespołom tworzenie, zapisywanie i udostępnianie interaktywnych map, pulpitów nawigacyjnych i wciągających geohistorii w przeglądarce. Obsługuje pełny stos standardów OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) i natywnie integruje się z GeoServer, MapServer, usługami ArcGIS REST oraz dowolnym zgodnym ze standardami geoprzestrzennym zapleczem.

Zbudowany na OpenLayers, Leaflet i CesiumJS, MapStore łączy przeglądarki 2D i 3D, bogatą tabelę atrybutów, widżety wykresów oraz menedżera kontekstu do dostosowywania aplikacji mapowych do różnych grup użytkowników. Samodzielne hostowanie na dedykowanym VPS utrzymuje zastrzeżone warstwy, mapy bazowe i analizy pod Twoją kontrolą, jednocześnie unikając opłat za użytkownika w przypadku hostowanych platform GIS.