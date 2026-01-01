Wdróż MapStore jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy framework WebGIS do tworzenia interaktywnych map, pulpitów nawigacyjnych i geohistorii 3D z dowolnego źródła danych.
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Co możesz zbudować z MapStore
MapStore to otwarty produkt WebGIS opracowany przez GeoSolutions, który umożliwia zespołom tworzenie, zapisywanie i udostępnianie interaktywnych map, pulpitów nawigacyjnych i wciągających geohistorii w przeglądarce. Obsługuje pełny stos standardów OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) i natywnie integruje się z GeoServer, MapServer, usługami ArcGIS REST oraz dowolnym zgodnym ze standardami geoprzestrzennym zapleczem.
Zbudowany na OpenLayers, Leaflet i CesiumJS, MapStore łączy przeglądarki 2D i 3D, bogatą tabelę atrybutów, widżety wykresów oraz menedżera kontekstu do dostosowywania aplikacji mapowych do różnych grup użytkowników. Samodzielne hostowanie na dedykowanym VPS utrzymuje zastrzeżone warstwy, mapy bazowe i analizy pod Twoją kontrolą, jednocześnie unikając opłat za użytkownika w przypadku hostowanych platform GIS.
Główne cechy MapStore
Mapy i pulpity nawigacyjne
Twórz interaktywne mapy 2D i pulpity nawigacyjne danych z wykresami, licznikami i widżetami tekstowymi, które aktualizują się z warstw WMS, WFS i WPS na żywo.
3D Geohistorie
Twórz narracyjne geohistorie za pomocą scen 3D opartych na CesiumJS, animacji przelotów i osadzonych multimediów, aby przekazywać dane przestrzenne odbiorcom spoza branży GIS.
Standardy OGC
Natywna obsługa WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW i 3D Tiles łączy MapStore z GeoServerem, MapServerem i dowolną zgodną usługą geoprzestrzenną.
Menedżer kontekstu
Skonfiguruj konteksty aplikacji, które udostępniają dostosowane paski narzędzi, wtyczki i warstwy określonym grupom użytkowników bez rozwidlania bazy kodu.
Integracja katalogu
Wyszukuj i importuj warstwy z katalogów CSW, WMS, WMTS, TMS i ArcGIS REST bezpośrednio w kompozytorze map, przyspieszając odkrywanie danych.
Tabela atrybutów
Wyszukuj, filtruj i edytuj atrybuty obiektów wektorowych za pomocą tabeli w stylu arkusza kalkulacyjnego, która synchronizuje się w czasie rzeczywistym z symboliką mapy i zaznaczeniami.
Dlaczego warto uruchomić MapStore na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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