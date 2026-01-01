Meilisearch to błyskawicznie szybka, otwartoźródłowa wyszukiwarka napisana w Rust, która zwraca trafne wyniki w mniej niż 50 milisekund, z wbudowaną tolerancją błędów pisowni, filtrowaniem fasetowym i konfigurowalnym rankingiem — wszystko za pośrednictwem prostego API REST. Działa od razu po wyjęciu z pudełka z inteligentnymi ustawieniami domyślnymi, ułatwiając dodanie potężnej funkcji wyszukiwania do sklepów e-commerce, witryn dokumentacji i aplikacji SaaS.

Hostowanie Meilisearch na własnym VPS daje Ci dedykowany procesor i pamięć dla stałej wydajności poniżej 50 milisekund pod obciążeniem, nieograniczone indeksowanie dokumentów przy stałym koszcie oraz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i konfiguracją bez polegania na zarządzanej usłudze wyszukiwania.