Wdróż Meilisearch jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa wyszukiwarka zbudowana w Rust, która dostarcza odporne na literówki wyniki w mniej niż 50 milisekund.
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Co możesz zbudować z Meilisearch
Meilisearch to błyskawicznie szybka, otwartoźródłowa wyszukiwarka napisana w Rust, która zwraca trafne wyniki w mniej niż 50 milisekund, z wbudowaną tolerancją błędów pisowni, filtrowaniem fasetowym i konfigurowalnym rankingiem — wszystko za pośrednictwem prostego API REST. Działa od razu po wyjęciu z pudełka z inteligentnymi ustawieniami domyślnymi, ułatwiając dodanie potężnej funkcji wyszukiwania do sklepów e-commerce, witryn dokumentacji i aplikacji SaaS.
Hostowanie Meilisearch na własnym VPS daje Ci dedykowany procesor i pamięć dla stałej wydajności poniżej 50 milisekund pod obciążeniem, nieograniczone indeksowanie dokumentów przy stałym koszcie oraz pełną kontrolę nad bezpieczeństwem i konfiguracją bez polegania na zarządzanej usłudze wyszukiwania.
Główne cechy Meilisearch
Wyniki poniżej 50 ms
Silnik oparty na Rust zwraca wyniki wyszukiwania w czasie krótszym niż 50 milisekund, nawet w przypadku milionów dokumentów.
Wbudowana tolerancja literówek
Użytkownicy znajdują to, czego potrzebują, nawet przy błędach pisowni — nie jest wymagana żadna konfiguracja, aby aktywować inteligentną korektę błędów pisowni.
Fasetowe filtrowanie
Zaawansowane filtry i aspekty pozwalają użytkownikom zawężać wyniki wyszukiwania według kategorii, ceny, tagu lub dowolnego niestandardowego atrybutu.
Prosty REST API
Kompleksowe SDK dla JavaScript, Python, PHP, Go i innych ułatwiają integrację z dowolnym stosem technologicznym.
Indeksowanie w czasie rzeczywistym
Dokumenty są przeszukiwalne natychmiast po dodaniu, bez opóźnień w przebudowie ani ręcznego odświeżania indeksu.
Dlaczego warto uruchomić Meilisearch na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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