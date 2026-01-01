SnappyMail to nowoczesny, lekki klient poczty webowej, który pozwala Ci uzyskać dostęp do dowolnego konta e-mail IMAP za pośrednictwem przejrzystego interfejsu przeglądarki. Jest to utrzymywana gałąź RainLoop, przebudowana pod kątem wydajności — ładunek JavaScript jest o około 66% mniejszy niż w oryginale, co oznacza szybsze czasy ładowania nawet przy wolnych połączeniach. SnappyMail obsługuje wiele kont IMAP, szyfrowanie PGP, filtry poczty Sieve, tryb ciemny i pełną nawigację klawiaturą.

Samodzielne hostowanie SnappyMail na Twoim VPS umieszcza prywatnego klienta poczty opartego na przeglądarce w Twojej własnej infrastrukturze bez telemetrii stron trzecich, bez reklam i bez konieczności posiadania konta w zewnętrznej usłudze. Twoje dane uwierzytelniające do poczty e-mail są przechowywane tylko na Twoim serwerze i przesyłane tylko między Twoim VPS a Twoim istniejącym dostawcą poczty.