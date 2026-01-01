Wdróż SnappyMail jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany klient poczty webowej do obsługi kont e-mail IMAP z dowolnej przeglądarki, bez śledzenia i reklam.
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Co możesz zbudować z SnappyMail
SnappyMail to nowoczesny, lekki klient poczty webowej, który pozwala Ci uzyskać dostęp do dowolnego konta e-mail IMAP za pośrednictwem przejrzystego interfejsu przeglądarki. Jest to utrzymywana gałąź RainLoop, przebudowana pod kątem wydajności — ładunek JavaScript jest o około 66% mniejszy niż w oryginale, co oznacza szybsze czasy ładowania nawet przy wolnych połączeniach. SnappyMail obsługuje wiele kont IMAP, szyfrowanie PGP, filtry poczty Sieve, tryb ciemny i pełną nawigację klawiaturą.
Samodzielne hostowanie SnappyMail na Twoim VPS umieszcza prywatnego klienta poczty opartego na przeglądarce w Twojej własnej infrastrukturze bez telemetrii stron trzecich, bez reklam i bez konieczności posiadania konta w zewnętrznej usłudze. Twoje dane uwierzytelniające do poczty e-mail są przechowywane tylko na Twoim serwerze i przesyłane tylko między Twoim VPS a Twoim istniejącym dostawcą poczty.
Główne cechy SnappyMail
Wiele kont IMAP
Łącz się i przełączaj między dowolną liczbą kont IMAP z poziomu jednej sesji SnappyMail, w tym Gmail, Outlook, Fastmail lub samodzielnie hostowane serwery pocztowe.
Szyfrowanie PGP
Twórz i czytaj wiadomości zaszyfrowane PGP bezpośrednio w przeglądarce bez instalowania rozszerzenia klienta poczty lub zarządzania kluczami poza interfejsem.
Edytor filtrów sitowych
Twórz i zarządzaj regułami filtrowania poczty Sieve po stronie serwera bezpośrednio w SnappyMail, automatyzując sortowanie folderów i obsługę wiadomości bez reguł po stronie klienta.
Brak śledzenia lub reklam
SnappyMail nie zawiera żadnych analiz, przycisków mediów społecznościowych ani skryptów stron trzecich — zawartość poczty i metadane pozostają w całości w Twojej infrastrukturze.
Tryb ciemny i motywy
Wbudowany tryb ciemny i wiele opcji motywów pozwalają użytkownikom personalizować interfejs bez rozszerzeń przeglądarki lub niestandardowych nadpisań CSS.
Dlaczego warto uruchomić SnappyMail na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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