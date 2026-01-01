FlareSolverr to wyspecjalizowany serwer proxy, który wykorzystuje przeglądarkę Chromium bez interfejsu graficznego do automatycznego rozwiązywania wyzwań JavaScript, CAPTCHA i innych mechanizmów ochrony przed botami narzuconych przez Cloudflare i DDoS-GUARD. Udostępnia proste API HTTP, którego używają narzędzia takie jak Jackett i Prowlarr, aby uzyskać dostęp do chronionych witryn bez ręcznej interwencji.

Samodzielne hostowanie FlareSolverr na Twoim VPS zapewnia dedykowane zasoby dla operacji przeglądarki bez interfejsu graficznego, dostępność 24/7 dla Twojego stosu automatyzacji mediów oraz lepsze wskaźniki sukcesu w rozwiązywaniu wyzwań Cloudflare w porównaniu do rezydencyjnych adresów IP, które są bardziej narażone na oznaczenie lub ograniczenie przepustowości.