Wdróż FlareSolverr jednym kliknięciem.
Serwer proxy, który automatycznie omija ochronę Cloudflare i DDoS-GUARD do web scrapingu i narzędzi automatyzacji mediów.
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Co możesz zbudować z FlareSolverr
FlareSolverr to wyspecjalizowany serwer proxy, który wykorzystuje przeglądarkę Chromium bez interfejsu graficznego do automatycznego rozwiązywania wyzwań JavaScript, CAPTCHA i innych mechanizmów ochrony przed botami narzuconych przez Cloudflare i DDoS-GUARD. Udostępnia proste API HTTP, którego używają narzędzia takie jak Jackett i Prowlarr, aby uzyskać dostęp do chronionych witryn bez ręcznej interwencji.
Samodzielne hostowanie FlareSolverr na Twoim VPS zapewnia dedykowane zasoby dla operacji przeglądarki bez interfejsu graficznego, dostępność 24/7 dla Twojego stosu automatyzacji mediów oraz lepsze wskaźniki sukcesu w rozwiązywaniu wyzwań Cloudflare w porównaniu do rezydencyjnych adresów IP, które są bardziej narażone na oznaczenie lub ograniczenie przepustowości.
Główne cechy FlareSolverr
Cloudflare Ominięcie
Automatycznie rozwiązuje wyzwania JS Cloudflare i sprawdzanie integralności przeglądarki, dzięki czemu narzędzia niższego poziomu mogą uzyskiwać dostęp do chronionych witryn bez ręcznej obsługi.
Proste HTTP API
Udostępnia prosty punkt końcowy REST, który każda aplikacja może wywołać, aby kierować żądania przez proxy rozwiązujące wyzwania, przy minimalnym wysiłku integracyjnym.
Zarządzanie sesjami
Utrzymuje trwałe sesje przeglądarki z przechowywaniem plików cookie, dzięki czemu powtarzające się żądania do tej samej witryny unikają niepotrzebnego ponownego rozwiązywania wyzwań.
Headless Chromium
Wykorzystuje prawdziwy silnik przeglądarki do rozwiązywania wyzwań blokujących podstawowe klienty HTTP, osiągając wyższe wskaźniki sukcesu w walce z nowoczesnymi systemami wykrywania botów.
arr Kompatybilny ze stosem
Natywnie obsługiwane przez Jackett, Prowlarr i inne narzędzia do automatyzacji mediów jako pierwszorzędna opcja proxy dla indeksatorów chronionych przez Cloudflare.
Dlaczego warto uruchomić FlareSolverr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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