Manticore Search to potężna baza danych open-source, zbudowana specjalnie do wyszukiwania. Stworzona w 2017 roku jako kontynuacja projektu Sphinx Search, łączy wyszukiwanie pełnotekstowe, wyszukiwanie podobieństwa wektorowego i analizę w czasie rzeczywistym w jednym silniku — dostępnym za pośrednictwem znanego protokołu MySQL lub API JSON HTTP.

W przeciwieństwie do Elasticsearch, Manticore jest napisany w C++ i wymaga minimalnych zasobów, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność zapytań dla miliardów dokumentów. Samodzielne hostowanie na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą wyszukiwania — bez opłat za zapytanie, bez blokady dostawcy i bez narzutu JVM.