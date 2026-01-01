Wdróż Manticore Search jednym kliknięciem.
Wysokowydajna open source'owa baza danych do wyszukiwania z wyszukiwaniem pełnotekstowym, wyszukiwaniem wektorowym i obsługą protokołu MySQL.
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Co możesz zbudować z Manticore Search
Manticore Search to potężna baza danych open-source, zbudowana specjalnie do wyszukiwania. Stworzona w 2017 roku jako kontynuacja projektu Sphinx Search, łączy wyszukiwanie pełnotekstowe, wyszukiwanie podobieństwa wektorowego i analizę w czasie rzeczywistym w jednym silniku — dostępnym za pośrednictwem znanego protokołu MySQL lub API JSON HTTP.
W przeciwieństwie do Elasticsearch, Manticore jest napisany w C++ i wymaga minimalnych zasobów, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność zapytań dla miliardów dokumentów. Samodzielne hostowanie na własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą wyszukiwania — bez opłat za zapytanie, bez blokady dostawcy i bez narzutu JVM.
Główne cechy Manticore Search
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Ponad 20 operatorów wyszukiwania, w tym dopasowanie rozmyte, stemming i lematyzacja, do precyzyjnego wyszukiwania pełnotekstowego w dużych kolekcjach dokumentów.
Kompatybilny z MySQL
Połącz się za pomocą dowolnego klienta MySQL, ORM lub narzędzia BI — nie jest wymagane nowe SDK, a istniejące narzędzia oparte na MySQL działają natychmiast.
Wyszukiwanie wektorowe
Wbudowany indeks wektorowy HNSW umożliwia wyszukiwanie podobieństwa semantycznego i hybrydowe zapytania słów kluczowych + wektorowe bez oddzielnej bazy danych wektorów.
Indeksowanie w czasie rzeczywistym
Dokumenty stają się przeszukiwalne natychmiast po wstawieniu, bez opóźnień w przebudowie indeksu, co zapewnia aktualność wyników w szybko zmieniających się zbiorach danych.
Przechowywanie kolumnowe
Format kolumnowy przyspiesza analizy, agregacje i wyszukiwanie fasetowe w dużych zbiorach danych przy niskim zużyciu pamięci.
Dlaczego warto uruchomić Manticore Search na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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