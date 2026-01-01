Drupal to dojrzały, korporacyjny system zarządzania treścią, cieszący się zaufaniem rządów, uniwersytetów, firm medialnych i organizacji z listy Fortune 500 na całym świecie. Jego modułowa architektura i rozbudowany ekosystem ponad 50 000 współtworzonych modułów pozwalają zespołom budować wszystko, od prostej witryny redakcyjnej po złożoną cyfrową platformę wielostronicową, bez dotykania ani jednej linii niestandardowego kodu.

Możliwości headless CMS Drupal, solidna warstwa API i szczegółowy system uprawnień sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla organizacji, które muszą zarządzać treścią w wielu kanałach — w sieci, na urządzeniach mobilnych i poza nimi — przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych przepływów pracy redakcyjnej i wymagań zgodności. To wdrożenie łączy Drupal z zapleczem PostgreSQL, zapewniając niezawodność i wydajność na poziomie produkcyjnym.