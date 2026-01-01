Wdróż Drupal jednym kliknięciem.
System CMS o otwartym kodzie źródłowym klasy korporacyjnej, obsługujący miliony stron internetowych na całym świecie, od osobistych blogów po wielkoskalowe portale rządowe.
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Co możesz zbudować z Drupal
Drupal to dojrzały, korporacyjny system zarządzania treścią, cieszący się zaufaniem rządów, uniwersytetów, firm medialnych i organizacji z listy Fortune 500 na całym świecie. Jego modułowa architektura i rozbudowany ekosystem ponad 50 000 współtworzonych modułów pozwalają zespołom budować wszystko, od prostej witryny redakcyjnej po złożoną cyfrową platformę wielostronicową, bez dotykania ani jednej linii niestandardowego kodu.
Możliwości headless CMS Drupal, solidna warstwa API i szczegółowy system uprawnień sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie dla organizacji, które muszą zarządzać treścią w wielu kanałach — w sieci, na urządzeniach mobilnych i poza nimi — przy jednoczesnym zachowaniu ścisłych przepływów pracy redakcyjnej i wymagań zgodności. To wdrożenie łączy Drupal z zapleczem PostgreSQL, zapewniając niezawodność i wydajność na poziomie produkcyjnym.
Główne cechy Drupal
Elastyczne modelowanie treści
Zdefiniuj niestandardowe typy treści i pola, aby dokładnie dopasować do Twojego przepływu pracy redakcyjnej, bez ograniczeń narzuconych przez stałą strukturę danych.
Headless CMS i REST API
Udostępniaj treści za pośrednictwem interfejsu RESTful lub JSON:API, aby zespoły front-endowe mogły tworzyć niestandardowe rozwiązania w dowolnym frameworku.
Szczegółowe role i uprawnienia
Kontroluj dokładnie, co każda rola użytkownika może tworzyć, edytować, publikować lub usuwać w całej hierarchii witryny.
Wielojęzyczne wsparcie
Wbudowane tłumaczenie i zarządzanie językami pozwala Ci publikować treści w dziesiątkach języków z jednej instalacji.
Rozległy ekosystem modułów
Ponad 50 000 udostępnionych modułów rozszerza Drupal o e-commerce, SEO, zarządzanie mediami oraz integracje z usługami stron trzecich.
Dlaczego warto uruchomić Drupal na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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