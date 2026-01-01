Wdróż Wakapi jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker czasu kodowania kompatybilny z wtyczkami WakaTime, z pulpitami nawigacyjnymi, raportami i rankingami.
Wybierz plan VPS dla Wakapi
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Wakapi
Wakapi to samodzielnie hostowane narzędzie do śledzenia aktywności kodowania, które jest w pełni kompatybilne z wtyczkami edytora WakaTime. Zbiera dane o czasie spędzonym na kodowaniu, z podziałem na projekt, język, edytor i system operacyjny, prezentując je w wizualnym panelu bez udostępniania czegokolwiek zewnętrznym usługom chmurowym.
Samodzielne hostowanie Wakapi na VPS-ie zapewnia prywatność Twojej aktywności kodowania, jednocześnie dostarczając wszystkich informacji, które oferuje WakaTime. Obsługuje cotygodniowe podsumowania e-mailowe, publiczne rankingi dla motywacji zespołu, generowanie odznak README dla profili GitHub oraz integrację z popularnymi edytorami, w tym VS Code, JetBrains IDEs i Vim.
Główne cechy Wakapi
WakaTime kompatybilny
Działa ze wszystkimi istniejącymi wtyczkami edytora WakaTime — wystarczy skierować je na Twoją samodzielnie hostowaną instancję Wakapi zamiast na wakatime.com.
Pulpity kodowania
Wizualizuj czas spędzony na projekt, język, edytor i system operacyjny za pomocą filtrowalnych wykresów obejmujących dowolny zakres dat.
Cotygodniowe raporty e-mail
Otrzymuj automatyczne cotygodniowe podsumowania Twojej aktywności kodowania, dostarczane bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej.
Odznaki GitHub
Generuj dynamiczne odznaki README pokazujące Twój tygodniowy czas kodowania do wyświetlenia na stronach profilowych GitHub.
Rankingi zespołów
Udostępnij publiczną tabelę wyników członkom zespołu, aby śledzić i porównywać aktywność programistyczną w całym zespole deweloperskim.
Dlaczego warto uruchomić Wakapi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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