Wakapi to samodzielnie hostowane narzędzie do śledzenia aktywności kodowania, które jest w pełni kompatybilne z wtyczkami edytora WakaTime. Zbiera dane o czasie spędzonym na kodowaniu, z podziałem na projekt, język, edytor i system operacyjny, prezentując je w wizualnym panelu bez udostępniania czegokolwiek zewnętrznym usługom chmurowym.

Samodzielne hostowanie Wakapi na VPS-ie zapewnia prywatność Twojej aktywności kodowania, jednocześnie dostarczając wszystkich informacji, które oferuje WakaTime. Obsługuje cotygodniowe podsumowania e-mailowe, publiczne rankingi dla motywacji zespołu, generowanie odznak README dla profili GitHub oraz integrację z popularnymi edytorami, w tym VS Code, JetBrains IDEs i Vim.