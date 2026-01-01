Wdróż Invidious jednym kliknięciem.
Szanujący prywatność alternatywny interfejs dla YouTube — oglądaj filmy bez reklam, śledzenia ani konta Google.
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Co możesz zbudować z Invidious
Invidious to otwartoźródłowy, szanujący prywatność alternatywny interfejs dla YouTube, który pozwala widzom oglądać filmy, przeglądać kanały i śledzić subskrypcje bez narażania się na śledzenie, reklamy czy wymagania konta YouTube. Interfejs sieciowy pobiera dane wideo za pośrednictwem serwerowego proxy, dzięki czemu YouTube nigdy nie widzi adresu IP widza, odcisku palca przeglądarki ani plików cookie sesji — w logach YouTube pojawia się tylko adres IP instancji Invidious.
Samodzielne hostowanie Invidious na Twoim VPS-ie zapewnia Ci osobiste, wolne od reklam doświadczenie oglądania YouTube plus możliwość dzielenia się z przyjaciółmi i rodziną. Subskrypcje, playlisty i historia oglądania znajdują się w prywatnej bazie danych PostgreSQL na Twoim serwerze, zamiast na Twoim koncie Google, a kanały RSS pozwalają śledzić kanały bez otwierania youtube.com.
Główne cechy Invidious
Brak śledzenia i reklam
Wideo są przekazywane przez Twój serwer proxy, dzięki czemu YouTube nigdy nie widzi adresów IP widzów, odcisków palca przeglądarki ani danych behawioralnych — i nie ma reklam pre-roll ani mid-roll.
Konto Google niepotrzebne
Oglądaj filmy, subskrybuj kanały, twórz playlisty i śledź historię oglądania bez logowania się na konto Google lub akceptowania warunków YouTube.
Subskrypcje i kanały
Subskrybuj kanały YouTube za pośrednictwem lokalnego konta na Twojej instancji Invidious, z opcjonalnymi kanałami RSS do śledzenia kanałów w dowolnym czytniku kanałów.
Jakość i wybór kodeka
Wybierz jakość wideo, kodek (VP9, AV1, H.264) i język audio ręcznie, zamiast pozwolić, aby automatyczna jakość YouTube'a decydowała za Ciebie.
Tryb ciemny i motywy
Wiele wbudowanych motywów, w tym czysty tryb ciemny, plus dopracowany, minimalistyczny interfejs użytkownika bez silnika rekomendacji YouTube'a i bałaganu na pasku bocznym.
JSON API dla narzędzi
Kompleksowe REST API udostępnia dane wideo, informacje o kanale i wyniki wyszukiwania, dzięki czemu zewnętrzne narzędzia mogą się integrować bez konieczności parsowania HTML.
Dlaczego warto uruchomić Invidious na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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