Invidious to otwartoźródłowy, szanujący prywatność alternatywny interfejs dla YouTube, który pozwala widzom oglądać filmy, przeglądać kanały i śledzić subskrypcje bez narażania się na śledzenie, reklamy czy wymagania konta YouTube. Interfejs sieciowy pobiera dane wideo za pośrednictwem serwerowego proxy, dzięki czemu YouTube nigdy nie widzi adresu IP widza, odcisku palca przeglądarki ani plików cookie sesji — w logach YouTube pojawia się tylko adres IP instancji Invidious.

Samodzielne hostowanie Invidious na Twoim VPS-ie zapewnia Ci osobiste, wolne od reklam doświadczenie oglądania YouTube plus możliwość dzielenia się z przyjaciółmi i rodziną. Subskrypcje, playlisty i historia oglądania znajdują się w prywatnej bazie danych PostgreSQL na Twoim serwerze, zamiast na Twoim koncie Google, a kanały RSS pozwalają śledzić kanały bez otwierania youtube.com.