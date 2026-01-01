Wdróż Ghost jednym kliknięciem.
Platforma wydawnicza open-source dla profesjonalnych blogerów, biuletynów i płatnych członkostw.
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Co możesz zbudować z Ghost
Ghost to w pełni otwarty, bezgłowy CMS zbudowany wokół potrzeb profesjonalnych wydawców. W przeciwieństwie do systemów zarządzania treścią ogólnego przeznaczenia, każda funkcja — od edytora po natywne newslettery e-mail i zarządzanie członkostwem — została zaprojektowana specjalnie dla pisarzy i twórców internetowych.
Samodzielne hostowanie Ghost na Twoim VPS oznacza, że Ty jesteś właścicielem swojej listy subskrybentów, kontrolujesz swoje treści i unikasz opłat za każdego członka oraz blokady platformy. Dzięki dołączonej bazie danych MySQL, Twoje posty, członkowie i ustawienia są niezawodnie zachowywane bez zależności od jakiejkolwiek usługi zewnętrznej.
Główne cechy Ghost
Wbudowane członkostwa
Twórz bezpłatne lub płatne poziomy członkostwa z natywną integracją ze Stripe — nie są wymagane żadne wtyczki ani dodatkowe usługi.
Natywne biuletyny
Wysyłaj newslettery e-mailowe bezpośrednio do subskrybentów z poziomu Ghost, bez konieczności podłączania osobnej platformy e-mailowej.
Nowoczesny edytor
Edytor blokowy z osadzaniem bogatych multimediów, galeriami i wstrzykiwaniem kodu, przeznaczony do publikowania treści długich form.
API bezgłowego CMS
Interfejsy API treści i administratora pozwalają dostarczać treści do dowolnego frameworka front-endowego, zachowując Ghost jako zaplecze.
SEO i planowanie
Wbudowana optymalizacja SEO, automatyczne mapy witryn i planowanie treści sprawiają, że Twoja publikacja działa wydajnie i jest uporządkowana.
Dlaczego warto uruchomić Ghost na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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