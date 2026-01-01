Ghost to w pełni otwarty, bezgłowy CMS zbudowany wokół potrzeb profesjonalnych wydawców. W przeciwieństwie do systemów zarządzania treścią ogólnego przeznaczenia, każda funkcja — od edytora po natywne newslettery e-mail i zarządzanie członkostwem — została zaprojektowana specjalnie dla pisarzy i twórców internetowych.

Samodzielne hostowanie Ghost na Twoim VPS oznacza, że Ty jesteś właścicielem swojej listy subskrybentów, kontrolujesz swoje treści i unikasz opłat za każdego członka oraz blokady platformy. Dzięki dołączonej bazie danych MySQL, Twoje posty, członkowie i ustawienia są niezawodnie zachowywane bez zależności od jakiejkolwiek usługi zewnętrznej.