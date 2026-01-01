Trudesk to platforma help desk typu open-source, zbudowana w oparciu o Node.js i MongoDB, zaprojektowana, aby utrzymać operacje wsparcia zorganizowane i proste. Zapewnia przejrzysty interfejs do zarządzania zgłoszeniami, gdzie zespoły mogą tworzyć, przypisywać, priorytetyzować i rozwiązywać zgłoszenia wsparcia bez złożoności alternatyw korporacyjnych. Integracja z Elasticsearch umożliwia szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich zgłoszeniach i aktywnościach.

Samodzielne hostowanie Trudesk na własnym VPS utrzymuje wszystkie dane klientów pod Twoją kontrolą, bez opłat za stanowisko czy udostępniania danych stronom trzecim. Pierwszy odwiedzający kończy kreator konfiguracji, aby skonfigurować połączenie z bazą danych i utworzyć konto administratora, czyniąc początkowe wdrożenie prostym i bezpiecznym.