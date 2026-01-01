Wdróż Trudesk jednym kliknięciem.
Open-source'owe rozwiązanie typu help desk i do obsługi zgłoszeń, służące do organizacji zgłoszeń wsparcia i zarządzania obciążeniem pracą.
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Co możesz zbudować z Trudesk
Trudesk to platforma help desk typu open-source, zbudowana w oparciu o Node.js i MongoDB, zaprojektowana, aby utrzymać operacje wsparcia zorganizowane i proste. Zapewnia przejrzysty interfejs do zarządzania zgłoszeniami, gdzie zespoły mogą tworzyć, przypisywać, priorytetyzować i rozwiązywać zgłoszenia wsparcia bez złożoności alternatyw korporacyjnych. Integracja z Elasticsearch umożliwia szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe we wszystkich zgłoszeniach i aktywnościach.
Samodzielne hostowanie Trudesk na własnym VPS utrzymuje wszystkie dane klientów pod Twoją kontrolą, bez opłat za stanowisko czy udostępniania danych stronom trzecim. Pierwszy odwiedzający kończy kreator konfiguracji, aby skonfigurować połączenie z bazą danych i utworzyć konto administratora, czyniąc początkowe wdrożenie prostym i bezpiecznym.
Główne cechy Trudesk
Zarządzanie biletami
Twórz, przypisuj i śledź zgłoszenia do pomocy technicznej przez cały ich cykl życia, z poziomami priorytetu, aktualizacjami statusu i przypisywaniem do zespołu.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Wyszukiwanie oparte na Elasticsearch pozwala agentom natychmiast znaleźć zgłoszenia, komentarze i historię w całym systemie obsługi klienta.
Współpraca zespołowa
Przypisuj zgłoszenia do konkretnych agentów lub grup, dodawaj wewnętrzne notatki i śledź całą aktywność w ujednoliconym wątku konwersacji.
Dostęp oparty na rolach
Kontroluj, co agenci i klienci mogą widzieć i robić dzięki konfigurowalnym rolom użytkowników i grupom uprawnień.
System powiadomień
Informuj agentów i klientów za pomocą powiadomień e-mail wyzwalanych przez aktualizacje zgłoszeń, przypisania i zmiany statusu.
Dlaczego warto uruchomić Trudesk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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