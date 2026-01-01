Plandex to open-source'owy agent kodujący AI, który działa w Twoim terminalu i zajmuje się rzeczywistymi zadaniami oprogramowania, obejmującymi dziesiątki plików i wiele kroków. Zamiast tworzyć jednorazowe fragmenty kodu, buduje i udoskonala plan, izoluje zmiany w plikach do przeglądu opartego na różnicach przed ich zastosowaniem oraz obsługuje do 2M tokenów kontekstu, aby pracować z dużymi bazami kodu.

Samodzielne hostowanie Plandex na Twoim VPS utrzymuje Twój kod, prompt'y i plany na infrastrukturze, którą kontrolujesz, jednocześnie zapewniając Ci trwały serwer, do którego lekki Plandex CLI może łączyć się z dowolnej maszyny deweloperskiej. Dostarczasz własne dane uwierzytelniające dostawcy modelu — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google lub lokalny Ollama — dzięki czemu nie ma opłat platformowych za miejsce ani blokady dostawcy.