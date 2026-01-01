Wdróż Plandex jednym kliknięciem.
Open-source'owy terminalowy agent kodujący AI, który planuje i wykonuje duże, wieloetapowe zadania w wielu plikach.
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Co możesz zbudować z Plandex
Plandex to open-source'owy agent kodujący AI, który działa w Twoim terminalu i zajmuje się rzeczywistymi zadaniami oprogramowania, obejmującymi dziesiątki plików i wiele kroków. Zamiast tworzyć jednorazowe fragmenty kodu, buduje i udoskonala plan, izoluje zmiany w plikach do przeglądu opartego na różnicach przed ich zastosowaniem oraz obsługuje do 2M tokenów kontekstu, aby pracować z dużymi bazami kodu.
Samodzielne hostowanie Plandex na Twoim VPS utrzymuje Twój kod, prompt'y i plany na infrastrukturze, którą kontrolujesz, jednocześnie zapewniając Ci trwały serwer, do którego lekki Plandex CLI może łączyć się z dowolnej maszyny deweloperskiej. Dostarczasz własne dane uwierzytelniające dostawcy modelu — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google lub lokalny Ollama — dzięki czemu nie ma opłat platformowych za miejsce ani blokady dostawcy.
Główne cechy Plandex
Plany dużych zadań
Tworzy wieloetapowe plany zmian obejmujące dziesiątki plików, zamiast generować jednorazowe fragmenty kodu.
kontekst 2 mln tokenów
Przetwarza i rozumuje w obrębie dużych baz kodu z oknem kontekstowym o rozmiarze do 2 milionów tokenów.
Przegląd oparty na różnicach
Izoluje edycje plików i pokazuje różnice dla każdej zmiany, abyś Ty zatwierdził(a) lub odrzucił(a), zanim cokolwiek dotknie Twojego drzewa roboczego.
Modele wielu dostawców
Łączy się z OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini i lokalnymi modelami Ollama z jednej sesji CLI.
Natywny REPL dla konsoli
Działa w terminalu REPL z rozmytym uzupełnianiem poleceń, obsługą skryptów i potoków — nie wymaga karty przeglądarki.
Samodzielnie hostowany serwer
CLI na Twoim laptopie łączy się z serwerem Plandex na Twoim VPS, utrzymując plany i stan projektu pod Twoją kontrolą.
Dlaczego warto uruchomić Plandex na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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