Audiobookshelf to kompleksowy, samodzielnie hostowany serwer multimediów, zbudowany specjalnie dla audiobooków, podcastów i e-booków. Zapewnia progresywną aplikację internetową dostępną z każdej przeglądarki oraz natywne aplikacje na iOS i Androida z obsługą słuchania offline. Platforma strumieniuje wszystkie formaty audio w locie, automatycznie pobiera metadane i okładki oraz synchronizuje indywidualny postęp odtwarzania na wszystkich urządzeniach dla każdego użytkownika.

Samodzielne hostowanie daje Ci pełną kontrolę nad Twoją biblioteką multimediów — bez opłat abonamentowych, bez ograniczeń rozmiaru plików i bez uzależnienia od dostawcy. Automatyczne pobieranie podcastów, generowanie kanałów RSS, zarządzanie rozdziałami i narzędzia do łączenia plików audio sprawiają, że Audiobookshelf jest kompletnym zamiennikiem komercyjnych platform audiobooków, zachowując Twoje nawyki słuchania i zakupione treści w pełni prywatnymi.