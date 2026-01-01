Wdróż Audiobookshelf jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer audiobooków i podcastów z obsługą wielu użytkowników, aplikacjami mobilnymi offline i automatycznym pobieraniem metadanych.
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Co możesz zbudować z Audiobookshelf
Audiobookshelf to kompleksowy, samodzielnie hostowany serwer multimediów, zbudowany specjalnie dla audiobooków, podcastów i e-booków. Zapewnia progresywną aplikację internetową dostępną z każdej przeglądarki oraz natywne aplikacje na iOS i Androida z obsługą słuchania offline. Platforma strumieniuje wszystkie formaty audio w locie, automatycznie pobiera metadane i okładki oraz synchronizuje indywidualny postęp odtwarzania na wszystkich urządzeniach dla każdego użytkownika.
Samodzielne hostowanie daje Ci pełną kontrolę nad Twoją biblioteką multimediów — bez opłat abonamentowych, bez ograniczeń rozmiaru plików i bez uzależnienia od dostawcy. Automatyczne pobieranie podcastów, generowanie kanałów RSS, zarządzanie rozdziałami i narzędzia do łączenia plików audio sprawiają, że Audiobookshelf jest kompletnym zamiennikiem komercyjnych platform audiobooków, zachowując Twoje nawyki słuchania i zakupione treści w pełni prywatnymi.
Główne cechy Audiobookshelf
Synchronizacja postępów wielu użytkowników
Każdy użytkownik utrzymuje niezależny postęp odtwarzania, który synchronizuje się między przeglądarką a urządzeniami mobilnymi, co czyni go idealnym do udostępniania w rodzinie lub gospodarstwie domowym.
Aplikacje mobilne offline
Natywne aplikacje na iOS i Androida pozwalają użytkownikom pobierać treści do słuchania bez połączenia z internetem, idealne na dojazdy i podróże.
Automatyczne pobieranie metadanych
Okładki i metadane są pobierane automatycznie z Audible, Google Books, iTunes i innych źródeł, dzięki czemu Twoja biblioteka wygląda schludnie bez ręcznego wysiłku.
Zarządzanie podcastami
Subskrybuj podcasty, automatycznie pobieraj nowe odcinki i generuj prywatne kanały RSS, aby móc słuchać w dowolnym odtwarzaczu podcastów, którego już używasz.
Narzędzia rozdziału
Edytuj i wyszukuj dane rozdziałów za pośrednictwem API Audnexus, następnie osadź zaktualizowane metadane bezpośrednio w plikach audio dla precyzyjnej nawigacji po rozdziałach.
Dlaczego warto uruchomić Audiobookshelf na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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