Apache Solr to sprawdzona w boju, otwartoźródłowa platforma wyszukiwania zbudowana na Apache Lucene, używana przez tysiące organizacji na całym świecie. Obsługuje wyszukiwanie pełnotekstowe, przeglądanie fasetowe, podświetlanie trafień, wyszukiwanie przestrzenne i obsługę bogatych dokumentów — wszystko za pośrednictwem interfejsu API REST, który działa z dowolnym językiem lub frameworkiem.

Samodzielne hostowanie Solr na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą wyszukiwania, prywatnością danych i optymalizacją wydajności bez opłat za zapytanie ani uzależnienia od dostawcy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyszukiwania w witrynie, odkrywania produktów w e-commerce, czy wyszukiwania dokumentów korporacyjnych, dojrzały ekosystem Solr i rozszerzalny schemat czynią go sprawdzoną podstawą.