Wdróż Apache Solr za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Platforma wyszukiwania open source klasy korporacyjnej, zapewniająca wyszukiwanie pełnotekstowe, nawigację fasetową i indeksowanie w czasie rzeczywistym dla każdej aplikacji.
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Co możesz zbudować z Apache Solr
Apache Solr to sprawdzona w boju, otwartoźródłowa platforma wyszukiwania zbudowana na Apache Lucene, używana przez tysiące organizacji na całym świecie. Obsługuje wyszukiwanie pełnotekstowe, przeglądanie fasetowe, podświetlanie trafień, wyszukiwanie przestrzenne i obsługę bogatych dokumentów — wszystko za pośrednictwem interfejsu API REST, który działa z dowolnym językiem lub frameworkiem.
Samodzielne hostowanie Solr na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad Twoją infrastrukturą wyszukiwania, prywatnością danych i optymalizacją wydajności bez opłat za zapytanie ani uzależnienia od dostawcy. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wyszukiwania w witrynie, odkrywania produktów w e-commerce, czy wyszukiwania dokumentów korporacyjnych, dojrzały ekosystem Solr i rozszerzalny schemat czynią go sprawdzoną podstawą.
Główne cechy Apache Solr
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Analiza tekstu oparta na Lucene, z tokenizacją, stemmingiem, synonimami i dostrajaniem trafności, zapewnia dokładne wyniki w dużych kolekcjach dokumentów.
Nawigacja fasetowa
Natywne fasetowanie pozwala użytkownikom zawężać wyniki według kategorii, ceny, daty lub dowolnego indeksowanego pola — standardowy mechanizm stojący za interfejsami filtrowania treści i e-commerce.
Indeksowanie w czasie rzeczywistym
Dokumenty dodane do indeksu stają się dostępne do wyszukiwania w ciągu kilku sekund, wspierając wyszukiwanie niemal w czasie rzeczywistym dla aplikacji, które wymagają świeżych wyników.
Obsługa rozbudowanych dokumentów
Wbudowana integracja z Apache Tika automatycznie wyodrębnia i indeksuje tekst z plików PDF, dokumentów Word, HTML i ponad tysiąca innych formatów plików.
REST API
Wysyłaj zapytania i aktualizuj indeks przez HTTP, korzystając z odpowiedzi JSON, XML lub CSV — nie jest wymagana żadna biblioteka klienta specyficzna dla Solr do integracji z dowolnym stosem technologicznym.
Dlaczego warto uruchomić Apache Solr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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