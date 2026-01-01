Do 69% zniżki na Technitium DNS Server

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Serwer DNS o otwartym kodzie źródłowym z wbudowanym blokowaniem reklam, szyfrowanymi protokołami DNS oraz w pełni funkcjonalną konsolą zarządzania przez przeglądarkę.

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KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
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KVM 2
91,99
34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Technitium DNS Server

Serwer DNS Technitium to w pełni otwarty serwer DNS, który działa zarówno jako autorytatywny serwer nazw dla Twoich własnych domen, jak i rekurencyjny resolver dla klientów sieci. Obsługuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC — chroniąc zapytania DNS przed inwigilacją ze strony dostawców internetu i przechwytywaniem typu man-in-the-middle bez konieczności korzystania z resolverów stron trzecich.

Poza standardowym rozwiązywaniem nazw, Technitium oferuje blokowanie reklam i złośliwego oprogramowania w całej sieci za pomocą konfigurowalnych adresów URL list blokowania, walidację DNSSEC i podpisywanie stref, wbudowany serwer DHCP, klastrowanie wielu serwerów oraz kontrolę dostępu opartą na rolach z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Samodzielne hostowanie zapewnia Ci pełną widoczność każdego zapytania DNS w Twojej sieci bez zewnętrznego dostawcy widzącego Twój ruch.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Technitium DNS Server

Blokowanie reklam w całej sieci

Blokuj reklamy, trackery i domeny złośliwego oprogramowania na każdym urządzeniu w Twojej sieci, używając konfigurowalnych adresów URL list blokad — bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na poszczególnych urządzeniach.

Szyfrowane protokoły DNS

Obsługuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC, aby zapobiec przechwytywaniu i zachować prywatność zapytań DNS przed ISP i podsłuchiwaczami sieciowymi.

Autorytatywny hosting DNS

Hostuj własne strefy DNS z podpisywaniem DNSSEC przy użyciu RSA, ECDSA lub EdDSA — eliminując zależność od zewnętrznych serwerów nazw dla Twoich wewnętrznych lub publicznych domen.

Wysokowydajna rozdzielczość

Architektura asynchronicznego we/wy obsługuje ponad 100 000 zapytań DNS na sekundę z trwałym buforowaniem, wstępnym pobieraniem i obsługą nieaktualnych danych dla maksymalnej dostępności.

Klastrowanie wieloserwerowe

Zarządzaj i replikuj strefy na wielu instancjach serwerów DNS z poziomu jednej konsoli webowej w celu zapewnienia redundancji i rozproszonych wdrożeń.

Dlaczego warto uruchomić Technitium DNS Server na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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