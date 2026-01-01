Serwer DNS Technitium to w pełni otwarty serwer DNS, który działa zarówno jako autorytatywny serwer nazw dla Twoich własnych domen, jak i rekurencyjny resolver dla klientów sieci. Obsługuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC — chroniąc zapytania DNS przed inwigilacją ze strony dostawców internetu i przechwytywaniem typu man-in-the-middle bez konieczności korzystania z resolverów stron trzecich.

Poza standardowym rozwiązywaniem nazw, Technitium oferuje blokowanie reklam i złośliwego oprogramowania w całej sieci za pomocą konfigurowalnych adresów URL list blokowania, walidację DNSSEC i podpisywanie stref, wbudowany serwer DHCP, klastrowanie wielu serwerów oraz kontrolę dostępu opartą na rolach z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Samodzielne hostowanie zapewnia Ci pełną widoczność każdego zapytania DNS w Twojej sieci bez zewnętrznego dostawcy widzącego Twój ruch.