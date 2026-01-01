Wdróż Serwer DNS Technitium jednym kliknięciem.
Serwer DNS o otwartym kodzie źródłowym z wbudowanym blokowaniem reklam, szyfrowanymi protokołami DNS oraz w pełni funkcjonalną konsolą zarządzania przez przeglądarkę.
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Co możesz zbudować z Technitium DNS Server
Serwer DNS Technitium to w pełni otwarty serwer DNS, który działa zarówno jako autorytatywny serwer nazw dla Twoich własnych domen, jak i rekurencyjny resolver dla klientów sieci. Obsługuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC — chroniąc zapytania DNS przed inwigilacją ze strony dostawców internetu i przechwytywaniem typu man-in-the-middle bez konieczności korzystania z resolverów stron trzecich.
Poza standardowym rozwiązywaniem nazw, Technitium oferuje blokowanie reklam i złośliwego oprogramowania w całej sieci za pomocą konfigurowalnych adresów URL list blokowania, walidację DNSSEC i podpisywanie stref, wbudowany serwer DHCP, klastrowanie wielu serwerów oraz kontrolę dostępu opartą na rolach z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym. Samodzielne hostowanie zapewnia Ci pełną widoczność każdego zapytania DNS w Twojej sieci bez zewnętrznego dostawcy widzącego Twój ruch.
Główne cechy Technitium DNS Server
Blokowanie reklam w całej sieci
Blokuj reklamy, trackery i domeny złośliwego oprogramowania na każdym urządzeniu w Twojej sieci, używając konfigurowalnych adresów URL list blokad — bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na poszczególnych urządzeniach.
Szyfrowane protokoły DNS
Obsługuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS i DNS-over-QUIC, aby zapobiec przechwytywaniu i zachować prywatność zapytań DNS przed ISP i podsłuchiwaczami sieciowymi.
Autorytatywny hosting DNS
Hostuj własne strefy DNS z podpisywaniem DNSSEC przy użyciu RSA, ECDSA lub EdDSA — eliminując zależność od zewnętrznych serwerów nazw dla Twoich wewnętrznych lub publicznych domen.
Wysokowydajna rozdzielczość
Architektura asynchronicznego we/wy obsługuje ponad 100 000 zapytań DNS na sekundę z trwałym buforowaniem, wstępnym pobieraniem i obsługą nieaktualnych danych dla maksymalnej dostępności.
Klastrowanie wieloserwerowe
Zarządzaj i replikuj strefy na wielu instancjach serwerów DNS z poziomu jednej konsoli webowej w celu zapewnienia redundancji i rozproszonych wdrożeń.
Dlaczego warto uruchomić Technitium DNS Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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