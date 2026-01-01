Wdróż Maybe jednym kliknięciem.
Aplikacja typu open-source do zarządzania finansami osobistymi i majątkiem, która przechowuje Twoje dane finansowe w całości na Twoim serwerze.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Maybe
Maybe to w pełni open-source'owa platforma do zarządzania finansami osobistymi i majątkiem, pierwotnie zbudowana jako startup wspierany kapitałem wysokiego ryzyka, a później wydana na licencji AGPLv3. Konsoliduje ona konta bankowe, portfele inwestycyjne, nieruchomości i zobowiązania w jednym panelu ze śledzeniem wartości netto, kategoryzacją transakcji i planowaniem budżetu. Opcjonalna integracja z OpenAI dodaje oparte na AI wglądy finansowe, nie czyniąc ich obowiązkowymi.
Wdrożenie Maybe na własnym VPS oznacza, że Twoje wrażliwe dane finansowe nigdy nie przechodzą przez serwery stron trzecich, unikasz cyklicznych opłat SaaS i zachowujesz pełne możliwości eksportu i dostosowywania, które platformy komercyjne ograniczają.
Główne cechy Maybe
Śledzenie wartości netto
Agreguj wszystkie konta i aktywa w jednym panelu z historycznymi trendami i obsługą wielu walut.
Portfolio inwestycyjne
Monitoruj akcje, kryptowaluty i inne inwestycje dzięki automatycznej synchronizacji z głównych domów maklerskich oraz aktualizacjom w czasie rzeczywistym.
Kategoryzacja transakcji
Inteligentne reguły i opcjonalna automatyzacja zasilana AI klasyfikują wydatki, dzięki czemu budżety pozostają dokładne bez ręcznego wysiłku.
Kompletna Prywatność Danych
Dane finansowe znajdują się wyłącznie na Twoim VPS — bez dostępu osób trzecich, bez analizy reklamowej, bez opłat abonamentowych za SaaS.
AI Analizy Finansowe
Użyj własnego klucza API OpenAI, aby odblokować konwersacyjne porady finansowe i automatyczne sugestie kategoryzacji.
Dlaczego warto uruchomić Maybe na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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