Maybe to w pełni open-source'owa platforma do zarządzania finansami osobistymi i majątkiem, pierwotnie zbudowana jako startup wspierany kapitałem wysokiego ryzyka, a później wydana na licencji AGPLv3. Konsoliduje ona konta bankowe, portfele inwestycyjne, nieruchomości i zobowiązania w jednym panelu ze śledzeniem wartości netto, kategoryzacją transakcji i planowaniem budżetu. Opcjonalna integracja z OpenAI dodaje oparte na AI wglądy finansowe, nie czyniąc ich obowiązkowymi.

Wdrożenie Maybe na własnym VPS oznacza, że Twoje wrażliwe dane finansowe nigdy nie przechodzą przez serwery stron trzecich, unikasz cyklicznych opłat SaaS i zachowujesz pełne możliwości eksportu i dostosowywania, które platformy komercyjne ograniczają.