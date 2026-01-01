Wdróż Geneac jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany kreator stron genealogicznych do publikowania Twojego drzewa genealogicznego, badań i zdjęć online.
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Co możesz zbudować z Geneac
Geneac to otwartoźródłowa aplikacja Ruby on Rails do udostępniania badań genealogicznych w sieci. Prezentuje osoby, relacje, zdjęcia i notatki w formacie wiki, który odwiedzający mogą przeglądać, podczas gdy administratorzy zarządzają bazowym drzewem genealogicznym z uwierzytelnionego zaplecza. Model danych jest stworzony specjalnie dla genealogii — osoby, rodziny, cytaty źródłowe, historia edycji i tagowanie to pierwszorzędne koncepcje, a nie dopasowane wpisy na blogu.
Samodzielne hostowanie Geneac pozwala przechowywać dziesięciolecia badań rodzinnych, zeskanowane dokumenty i prywatne notatki na Twoim własnym serwerze, gdzie dostęp jest w pełni kontrolowany przez Ciebie. Aplikacja wykorzystuje SQLite i lokalną pamięć masową plików, więc pojedynczy wolumin trwały przechwytuje całą witrynę i może być kopiowany zapasowo jako zwykła kopia pliku bez narzędzi bazodanowych.
Główne cechy Geneac
Ludzie i Relacje
Rejestruj osoby z danymi dotyczącymi urodzenia, śmierci i szczegółami biograficznymi, następnie połącz je za pomocą relacji rodziców, małżonków i dzieci, aby zbudować nawigowalne drzewo genealogiczne.
Zdjęcia i Dokumenty
Dołącz zeskanowane zdjęcia, certyfikaty i dokumenty źródłowe do osób i notatek za pośrednictwem Active Storage, z przetwarzaniem obrazu obsługiwanym przez libvips.
Notatki z badań
Zapisuj narracje biograficzne i wyniki badań w formie długich notatek, które można tagować i łączyć odnośnikami z osobami, które opisują.
Tagowanie i Wyszukiwanie
Organizuj treści za pomocą silnika acts-as-taggable-on, aby nazwiska, lokalizacje i motywy mogły być filtrowane wśród osób, zdjęć i notatek.
Uwierzytelniona Administracja
Rejestracja, logowanie i nadawanie ról administratora oparte na Devise chronią edycję, jednocześnie pozwalając członkom rodziny swobodnie przeglądać opublikowaną witrynę.
Procesy w tle
Proces roboczy Resque wspierany przez Redis wykonuje przetwarzanie obrazów i inne długotrwałe zadania w tle, dzięki czemu interfejs sieciowy pozostaje responsywny.
Dlaczego warto uruchomić Geneac na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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