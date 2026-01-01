Geneac to otwartoźródłowa aplikacja Ruby on Rails do udostępniania badań genealogicznych w sieci. Prezentuje osoby, relacje, zdjęcia i notatki w formacie wiki, który odwiedzający mogą przeglądać, podczas gdy administratorzy zarządzają bazowym drzewem genealogicznym z uwierzytelnionego zaplecza. Model danych jest stworzony specjalnie dla genealogii — osoby, rodziny, cytaty źródłowe, historia edycji i tagowanie to pierwszorzędne koncepcje, a nie dopasowane wpisy na blogu.

Samodzielne hostowanie Geneac pozwala przechowywać dziesięciolecia badań rodzinnych, zeskanowane dokumenty i prywatne notatki na Twoim własnym serwerze, gdzie dostęp jest w pełni kontrolowany przez Ciebie. Aplikacja wykorzystuje SQLite i lokalną pamięć masową plików, więc pojedynczy wolumin trwały przechwytuje całą witrynę i może być kopiowany zapasowo jako zwykła kopia pliku bez narzędzi bazodanowych.