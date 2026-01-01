Wdróż Universal Media Server jednym kliknięciem.
Serwer multimediów o otwartym kodzie źródłowym, zgodny z DLNA, do strumieniowania wideo, muzyki i zdjęć na dowolny kompatybilny telewizor, konsolę lub odtwarzacz.
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Co możesz zbudować z Universal Media Server
Universal Media Server to otwarty, zgodny z DLNA serwer mediów, który przesyła strumieniowo wideo, muzykę i zdjęcia do dowolnego kompatybilnego urządzenia odtwarzającego — w tym telewizorów smart, konsol do gier, odtwarzaczy Blu-ray i aplikacji mobilnych. Obsługuje transkodowanie w locie dla formatów nieobsługiwanych przez urządzenie docelowe, wykorzystując FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth i VLC jako zaplecza przetwarzania.
Wbudowany interfejs sieciowy umożliwia konfigurację folderów mediów, profili transkodowania i ustawień podłączonych urządzeń z dowolnej przeglądarki. Nie jest wymagana zewnętrzna baza danych — Universal Media Server przechowuje swoją konfigurację lokalnie i automatycznie tworzy pamięci podręczne metadanych. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS utrzymuje cały ruch mediów pod Twoją kontrolą.
Główne cechy Universal Media Server
DLNA i UPnP Strumieniowanie
Przesyła strumieniowo wideo, audio i obrazy do dowolnego urządzenia zgodnego z DLNA lub UPnP — telewizorów smart, konsol, odtwarzaczy Blu-ray i aplikacji mobilnych.
Transkodowanie w locie
Automatycznie konwertuje media do formatu obsługiwanego przez urządzenie docelowe, używając FFmpeg, MEncoder, VLC i innych dołączonych transkoderów.
Interfejs zarządzania webowego
Skonfiguruj foldery multimediów, profile urządzeń i ustawienia transkodowania z poziomu interfejsu administratora opartego na przeglądarce, bez dostępu do wiersza poleceń.
Obsługa wielu formatów
Obsługuje praktycznie każdy format wideo i audio, w tym MKV, AVI, MP4, FLAC i wiele innych, z automatycznym wykrywaniem kodeków dla każdego urządzenia.
Baza danych nie jest wymagana
Pamięci podręczne konfiguracji i metadanych są przechowywane jako pliki lokalne — nie jest potrzebna oddzielna usługa bazy danych do uruchomienia serwera.
Dlaczego warto uruchomić Universal Media Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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