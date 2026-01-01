Universal Media Server to otwarty, zgodny z DLNA serwer mediów, który przesyła strumieniowo wideo, muzykę i zdjęcia do dowolnego kompatybilnego urządzenia odtwarzającego — w tym telewizorów smart, konsol do gier, odtwarzaczy Blu-ray i aplikacji mobilnych. Obsługuje transkodowanie w locie dla formatów nieobsługiwanych przez urządzenie docelowe, wykorzystując FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth i VLC jako zaplecza przetwarzania.

Wbudowany interfejs sieciowy umożliwia konfigurację folderów mediów, profili transkodowania i ustawień podłączonych urządzeń z dowolnej przeglądarki. Nie jest wymagana zewnętrzna baza danych — Universal Media Server przechowuje swoją konfigurację lokalnie i automatycznie tworzy pamięci podręczne metadanych. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS utrzymuje cały ruch mediów pod Twoją kontrolą.