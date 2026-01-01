Traggo to open-source'owy, hostowany samodzielnie tracker czasu, który organizuje każdy wpis jako przedział na osi czasu, a nie jako wiersz w sztywnej hierarchii projektów. Każdy wpis jest wzbogacony o dowolne tagi — client , project , task , billable , cokolwiek zechcesz — a panel analizuje czas, łącząc tagi w dowolny sposób, bez zmuszania Cię do wyboru jednej kanonicznej struktury z góry.

Samodzielne hostowanie Traggo na własnym VPS-ie pozwala przechowywać arkusze czasu pracy, informacje o klientach i kontekst związany z rozliczeniami w infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast u dostawcy oprogramowania SaaS do śledzenia czasu. Pojedynczy plik binarny Go wraz z bazą danych SQLite sprawia, że jest on wystarczająco lekki, aby współistnieć z innymi usługami na małym VPS-ie, a model oparty na tagach dostosowuje się zarówno do konsultantów, freelancerów, agencji, jak i zespołów produktowych.