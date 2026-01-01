Do 69% zniżki na Traggo

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Samodzielnie hostowany tracker czasu oparty na tagach, który zastępuje hierarchie projektów elastyczną, etykietowaną osią czasu.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
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KVM 2
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34,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
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KVM 4
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46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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KVM 8
277,99
93,99/mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Traggo

Traggo to open-source'owy, hostowany samodzielnie tracker czasu, który organizuje każdy wpis jako przedział na osi czasu, a nie jako wiersz w sztywnej hierarchii projektów. Każdy wpis jest wzbogacony o dowolne tagi — client, project, task, billable, cokolwiek zechcesz — a panel analizuje czas, łącząc tagi w dowolny sposób, bez zmuszania Cię do wyboru jednej kanonicznej struktury z góry.

Samodzielne hostowanie Traggo na własnym VPS-ie pozwala przechowywać arkusze czasu pracy, informacje o klientach i kontekst związany z rozliczeniami w infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast u dostawcy oprogramowania SaaS do śledzenia czasu. Pojedynczy plik binarny Go wraz z bazą danych SQLite sprawia, że jest on wystarczająco lekki, aby współistnieć z innymi usługami na małym VPS-ie, a model oparty na tagach dostosowuje się zarówno do konsultantów, freelancerów, agencji, jak i zespołów produktowych.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Traggo

Śledzenie oparte na etykietkach

Zastąp zagnieżdżone hierarchie projektów dowolnymi tagami, aby ten sam wpis mógł pojawić się jednocześnie w raportach klientów, projektów i rozliczeniowych.

Widok osi czasu

Przeciągaj zakresy na dziennej osi czasu, aby szybko uruchamiać, zatrzymywać, dzielić i edytować wpisy czasu bez wpisywania dokładnych znaczników czasu.

Elastyczne raportowanie

Podziel śledzony czas według dowolnej kombinacji tagów w konfigurowalnych zakresach dat, a następnie wyeksportuj wyniki do CSV do fakturowania.

Obsługa wielu użytkowników

Utwórz oddzielne konta użytkowników z rolami administratora i zwykłego użytkownika, aby mały zespół mógł dzielić jedną instancję Traggo z izolowanymi arkuszami czasu pracy.

GraphQL API

Uruchamiaj automatyzacje, pulpity nawigacyjne i integracje za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API GraphQL zamiast skrobać interfejs użytkownika sieci web.

Lekki ślad

Pojedynczy plik binarny Go wspierany przez SQLite oznacza małe zużycie miejsca na dysku i pamięci, idealny do umieszczenia na istniejącym serwerze VPS bez konieczności przydzielania nowych zasobów.

Dlaczego warto uruchomić Traggo na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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