Wdróż Traggo jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker czasu oparty na tagach, który zastępuje hierarchie projektów elastyczną, etykietowaną osią czasu.
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Co możesz zbudować z Traggo
Traggo to open-source'owy, hostowany samodzielnie tracker czasu, który organizuje każdy wpis jako przedział na osi czasu, a nie jako wiersz w sztywnej hierarchii projektów. Każdy wpis jest wzbogacony o dowolne tagi —
client,
project,
task,
billable, cokolwiek zechcesz — a panel analizuje czas, łącząc tagi w dowolny sposób, bez zmuszania Cię do wyboru jednej kanonicznej struktury z góry.
Samodzielne hostowanie Traggo na własnym VPS-ie pozwala przechowywać arkusze czasu pracy, informacje o klientach i kontekst związany z rozliczeniami w infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast u dostawcy oprogramowania SaaS do śledzenia czasu. Pojedynczy plik binarny Go wraz z bazą danych SQLite sprawia, że jest on wystarczająco lekki, aby współistnieć z innymi usługami na małym VPS-ie, a model oparty na tagach dostosowuje się zarówno do konsultantów, freelancerów, agencji, jak i zespołów produktowych.
Główne cechy Traggo
Śledzenie oparte na etykietkach
Zastąp zagnieżdżone hierarchie projektów dowolnymi tagami, aby ten sam wpis mógł pojawić się jednocześnie w raportach klientów, projektów i rozliczeniowych.
Widok osi czasu
Przeciągaj zakresy na dziennej osi czasu, aby szybko uruchamiać, zatrzymywać, dzielić i edytować wpisy czasu bez wpisywania dokładnych znaczników czasu.
Elastyczne raportowanie
Podziel śledzony czas według dowolnej kombinacji tagów w konfigurowalnych zakresach dat, a następnie wyeksportuj wyniki do CSV do fakturowania.
Obsługa wielu użytkowników
Utwórz oddzielne konta użytkowników z rolami administratora i zwykłego użytkownika, aby mały zespół mógł dzielić jedną instancję Traggo z izolowanymi arkuszami czasu pracy.
GraphQL API
Uruchamiaj automatyzacje, pulpity nawigacyjne i integracje za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API GraphQL zamiast skrobać interfejs użytkownika sieci web.
Lekki ślad
Pojedynczy plik binarny Go wspierany przez SQLite oznacza małe zużycie miejsca na dysku i pamięci, idealny do umieszczenia na istniejącym serwerze VPS bez konieczności przydzielania nowych zasobów.
Dlaczego warto uruchomić Traggo na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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