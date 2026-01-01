Owncast to darmowy, open-source'owy, samodzielnie hostowany serwer do transmisji na żywo i czatu, który daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi transmisjami. Zastępuje on komercyjne platformy, takie jak Twitch czy YouTube Live, Twoim własnym dedykowanym strumieniem, gdzie Ty ustalasz zasady, zarządzasz relacjami z odbiorcami i przechowujesz wszystkie treści oraz dane widzów na Twoim własnym serwerze.

Kompatybilny ze standardowym oprogramowaniem do transmisji RTMP, takim jak OBS, Streamlabs i XSplit, Owncast działa z narzędziami, które streamerzy już znają. Integruje się również z Fediverse poprzez ActivityPub, umożliwiając użytkownikom Mastodon i innych zdecentralizowanych platform śledzenie i otrzymywanie powiadomień, gdy Ty rozpoczynasz transmisję na żywo — bez konieczności tworzenia konta na Twojej stronie.