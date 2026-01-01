Wdróż Owncast jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer do transmisji na żywo i czatu — transmituj wideo na żywo na własnych warunkach, nie polegając na Twitchu ani YouTube.
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Co możesz zbudować z Owncast
Owncast to darmowy, open-source'owy, samodzielnie hostowany serwer do transmisji na żywo i czatu, który daje Ci pełną kontrolę nad Twoimi transmisjami. Zastępuje on komercyjne platformy, takie jak Twitch czy YouTube Live, Twoim własnym dedykowanym strumieniem, gdzie Ty ustalasz zasady, zarządzasz relacjami z odbiorcami i przechowujesz wszystkie treści oraz dane widzów na Twoim własnym serwerze.
Kompatybilny ze standardowym oprogramowaniem do transmisji RTMP, takim jak OBS, Streamlabs i XSplit, Owncast działa z narzędziami, które streamerzy już znają. Integruje się również z Fediverse poprzez ActivityPub, umożliwiając użytkownikom Mastodon i innych zdecentralizowanych platform śledzenie i otrzymywanie powiadomień, gdy Ty rozpoczynasz transmisję na żywo — bez konieczności tworzenia konta na Twojej stronie.
Główne cechy Owncast
Transmisja RTMP
Połącz się bezpośrednio z OBS, Streamlabs lub dowolnym koderem kompatybilnym z RTMP — nie są wymagane żadne zastrzeżone wtyczki ani zmiany oprogramowania.
Wbudowany czat na żywo
Zintegrowany czat w czasie rzeczywistym pozwala widzom wchodzić w interakcje podczas Twojego strumienia bez potrzeby widżetów stron trzecich lub zewnętrznych usług czatu.
Integracja z Fediverse
Obsługa ActivityPub pozwala użytkownikom Mastodona i innych platform Fediverse śledzić Twój strumień i otrzymywać powiadomienia o rozpoczęciu transmisji na żywo, zwiększając Twój zasięg w zdecentralizowanych sieciach.
Niestandardowy Branding
Ustaw Twoją nazwę, logo, opis i linki do mediów społecznościowych, aby Twoja strona streamu odzwierciedlała Twoją tożsamość, a nie ogólny szablon platformy.
Nagrywanie strumienia
Opcjonalnie zapisuj transmisje lokalnie do odtwarzania na żądanie, dając widzom dostęp do Twoich treści nawet po zakończeniu transmisji na żywo.
Dlaczego warto uruchomić Owncast na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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