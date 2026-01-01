Fleet to platforma do zarządzania urządzeniami typu open-source, zbudowana na osquery, która zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa i IT dostęp w czasie rzeczywistym, podobny do SQL, do każdego zarejestrowanego punktu końcowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi MDM lub opartych na agentach, Fleet może natychmiast odpowiadać na pytania dotyczące stanu urządzenia — zainstalowanego oprogramowania, uruchomionych procesów, otwartych połączeń sieciowych, zalogowanych użytkowników — z panelu internetowego lub API, zamiast czekać na zaplanowane okna zbierania danych.

Samodzielne hostowanie Fleet na własnym VPS utrzymuje całą telemetrię punktów końcowych na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za urządzenie i bez danych wysyłanych do zewnętrznego SaaS. Pojedyncza instancja Fleet może zarządzać setkami do tysięcy urządzeń na systemach macOS, Windows, Linux i ChromeOS z jednego ujednoliconego interfejsu.