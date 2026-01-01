Wdróż Fleet jednym kliknięciem.
Platforma do zarządzania urządzeniami typu open-source do zapytywania, monitorowania i zabezpieczania punktów końcowych na systemach macOS, Windows, Linux i ChromeOS.
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Co możesz zbudować z Fleet
Fleet to platforma do zarządzania urządzeniami typu open-source, zbudowana na osquery, która zapewnia zespołom ds. bezpieczeństwa i IT dostęp w czasie rzeczywistym, podobny do SQL, do każdego zarejestrowanego punktu końcowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi MDM lub opartych na agentach, Fleet może natychmiast odpowiadać na pytania dotyczące stanu urządzenia — zainstalowanego oprogramowania, uruchomionych procesów, otwartych połączeń sieciowych, zalogowanych użytkowników — z panelu internetowego lub API, zamiast czekać na zaplanowane okna zbierania danych.
Samodzielne hostowanie Fleet na własnym VPS utrzymuje całą telemetrię punktów końcowych na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez opłat za urządzenie i bez danych wysyłanych do zewnętrznego SaaS. Pojedyncza instancja Fleet może zarządzać setkami do tysięcy urządzeń na systemach macOS, Windows, Linux i ChromeOS z jednego ujednoliconego interfejsu.
Główne cechy Fleet
Aktywne zapytania punktów końcowych
Wykonuj zapytania SQL na dowolnym zarejestrowanym urządzeniu w czasie rzeczywistym, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpieczeństwa i IT bez czekania na zaplanowane skanowania.
Zarządzanie podatnościami
Fleet stale porównuje zainstalowane wersje oprogramowania z bazami danych CVE i ujawnia podatne pakiety na każdym zarejestrowanym urządzeniu.
Wieloplatformowy MDM
Rejestruj i zarządzaj urządzeniami macOS i Windows za pomocą natywnych profili MDM bez wdrażania oddzielnego serwera MDM.
Egzekwowanie polityki
Zdefiniuj oczekiwany stan urządzenia jako zasady i śledź, które punkty końcowe są zgodne, a które wymagają naprawy, z centralnego pulpitu nawigacyjnego.
Konfiguracja GitOps
Zarządzaj zapytaniami, zasadami i konfiguracjami agentów jako kodem w Git, dzięki czemu zmiany są wersjonowane i audytowalne.
REST API i CLI
Zautomatyzuj rejestrację, planowanie zapytań i raportowanie za pośrednictwem pełnego interfejsu REST API lub narzędzia wiersza poleceń fleetctl.
Dlaczego warto uruchomić Fleet na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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