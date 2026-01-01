SQLChat to klient SQL oparty na czacie, który łączy się z Twoimi istniejącymi bazami danych i pozwala Ci na ich zapytania za pomocą języka naturalnego. Zamiast ręcznie pisać SQL, opisujesz, co chcesz, w prostym języku angielskim, a SQLChat tłumaczy to na zapytanie SQL, wykonuje je i zwraca wyniki — wszystko w ramach interfejsu konwersacyjnego. Automatycznie odczytuje schemat Twojej bazy danych, dzięki czemu generowane zapytania odwołują się do rzeczywistych nazw tabel i kolumn.

Samodzielne hostowanie SQLChat na Twoim VPS oznacza, że dane uwierzytelniające bazy danych i wyniki zapytań nigdy nie opuszczają Twojej własnej infrastruktury. Bezstanowa, jednousługowa konstrukcja sprawia, że jest lekki i łatwy w utrzymaniu, natomiast obsługa niestandardowego punktu końcowego AI pozwala Ci kierować wnioskowanie przez dowolny model zgodny z OpenAI.