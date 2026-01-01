Wdróż SQLChat jednym kliknięciem.
Zasilany AI, oparty na czacie klient SQL, który wysyła zapytania do dowolnej bazy danych, używając prostego angielskiego zamiast pisania SQL.
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Co możesz zbudować z SQLChat
SQLChat to klient SQL oparty na czacie, który łączy się z Twoimi istniejącymi bazami danych i pozwala Ci na ich zapytania za pomocą języka naturalnego. Zamiast ręcznie pisać SQL, opisujesz, co chcesz, w prostym języku angielskim, a SQLChat tłumaczy to na zapytanie SQL, wykonuje je i zwraca wyniki — wszystko w ramach interfejsu konwersacyjnego. Automatycznie odczytuje schemat Twojej bazy danych, dzięki czemu generowane zapytania odwołują się do rzeczywistych nazw tabel i kolumn.
Samodzielne hostowanie SQLChat na Twoim VPS oznacza, że dane uwierzytelniające bazy danych i wyniki zapytań nigdy nie opuszczają Twojej własnej infrastruktury. Bezstanowa, jednousługowa konstrukcja sprawia, że jest lekki i łatwy w utrzymaniu, natomiast obsługa niestandardowego punktu końcowego AI pozwala Ci kierować wnioskowanie przez dowolny model zgodny z OpenAI.
Główne cechy SQLChat
Zapytania w języku naturalnym
Opisz, co chcesz, prostym językiem angielskim, a SQLChat wygeneruje SQL, wykona go i zwróci wyniki, bez konieczności znajomości dokładnej składni.
Obsługa wielu baz danych
Połącz się z MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase i innymi bazami danych z jednego interfejsu bez przełączania narzędzi.
AI świadome schematów
SQLChat automatycznie odczytuje schemat Twojej bazy danych, umożliwiając AI generowanie dokładnych zapytań, które odwołują się do rzeczywistych nazw tabel i kolumn.
Niestandardowy punkt końcowy AI
Skieruj SQLChat na dowolny punkt końcowy API zgodny z OpenAI, w tym modele hostowane samodzielnie za pośrednictwem Ollama, aby zachować wnioskowanie AI na Twojej własnej infrastrukturze.
Wdrożenie bezstanowe
W trybie dla jednego użytkownika SQLChat nie przechowuje danych po stronie serwera — profile połączeń znajdują się w przeglądarce, co sprawia, że wdrożenie jest lekkie i nie ma zależności od bazy danych.
Dlaczego warto uruchomić SQLChat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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