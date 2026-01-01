SickGear to najbardziej stabilny i kompletny pod względem funkcji, utrzymywany przez społeczność fork oryginalnego projektu Sick-Beard — serwer automatyzacji programów telewizyjnych hostowany samodzielnie, który śledzi oglądane przez Ciebie programy, monitoruje indeksatory Usenet i trackery torrent w poszukiwaniu nowych odcinków oraz przekazuje dopasowane wydania do Twojego programu pobierającego w celu automatycznego importu do biblioteki. Jest on stale rozwijany od 2014 roku, z naciskiem na niezawodność, szeroki zakres indeksatorów i dopracowany web UI inspirowany oryginalnym projektem Sick-Beard.

Samodzielne hostowanie SickGear na VPS utrzymuje automatyzację Twoich programów telewizyjnych działającą 24/7, dzięki czemu odcinki pojawiają się w Twojej bibliotece w kilka minut po premierze. Naturalnie współpracuje z Plex, Jellyfin, Emby i szerszym stosem mediów Servarr, a także działa z praktycznie każdym indeksatorem Newznab i Torznab.