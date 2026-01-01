Wdróż SickGear jednym kliknięciem.
Stabilny serwer automatyzacji programów telewizyjnych — długo działający, w pełni funkcjonalny fork Sick-Beard do samodzielnie hostowanych konfiguracji PVR.
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Co możesz zbudować z SickGear
SickGear to najbardziej stabilny i kompletny pod względem funkcji, utrzymywany przez społeczność fork oryginalnego projektu Sick-Beard — serwer automatyzacji programów telewizyjnych hostowany samodzielnie, który śledzi oglądane przez Ciebie programy, monitoruje indeksatory Usenet i trackery torrent w poszukiwaniu nowych odcinków oraz przekazuje dopasowane wydania do Twojego programu pobierającego w celu automatycznego importu do biblioteki. Jest on stale rozwijany od 2014 roku, z naciskiem na niezawodność, szeroki zakres indeksatorów i dopracowany web UI inspirowany oryginalnym projektem Sick-Beard.
Samodzielne hostowanie SickGear na VPS utrzymuje automatyzację Twoich programów telewizyjnych działającą 24/7, dzięki czemu odcinki pojawiają się w Twojej bibliotece w kilka minut po premierze. Naturalnie współpracuje z Plex, Jellyfin, Emby i szerszym stosem mediów Servarr, a także działa z praktycznie każdym indeksatorem Newznab i Torznab.
Główne cechy SickGear
Pokaż śledzenie z profilami jakości
Preferencje dla poszczególnych programów dotyczące jakości, rozdzielczości, języka i kodeka oznaczają, że każdy tytuł jest pobierany dokładnie w takim formacie, jaki chcesz.
Szerokie wsparcie dla indeksatorów
Kompatybilność z Newznab i Torznab oraz bezpośrednie wtyczki dla wielu prywatnych trackerów obejmują praktycznie każdy indeksator Usenetu i torrentów.
Integracja natywnego pobieracza
Wbudowane wtyczki dla NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge i rTorrent umożliwiają SickGearowi orkiestrowanie całego potoku pobierania.
Wyszukiwanie napisów
Integracja z OpenSubtitles, Addic7ed i Podnapisi pobiera pasujące napisy w Twoich preferowanych językach zaraz po każdym pobraniu.
Anime i obsługa specjalnych formatów
Wbudowana integracja z AniDB obsługuje konwencje nazewnictwa specyficzne dla anime i absolutną numerację odcinków bez ręcznych obejść.
Dlaczego warto uruchomić SickGear na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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