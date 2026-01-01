Wdróż LibreDesk jednym kliknięciem.
Open-source wielokanałowa platforma obsługi klienta z systemem zgłoszeń, czatem na żywo, skrzynkami e-mail i zarządzaniem SLA.
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Co możesz zbudować z LibreDesk
LibreDesk to otwartoźródłowa platforma obsługi klienta, która konsoliduje rozmowy z poczty e-mail, czatu na żywo i innych kanałów w jednym obszarze roboczym zespołu. Stworzona dla zespołów wsparcia dowolnej wielkości, obejmuje cały cykl życia wsparcia — od pierwszego kontaktu do rozwiązania problemu — z narzędziami do przypisywania, priorytetyzacji, śledzenia SLA, gotowych odpowiedzi i ankiet satysfakcji klienta.
Samodzielne hostowanie LibreDesk daje Twojemu zespołowi pełną własność historii rozmów i danych klientów, bez opłat za agenta lub za zgłoszenie. Ty kontrolujesz infrastrukturę, integracje i polityki przechowywania danych, łącząc Twoje skrzynki e-mail i widżety czatu bezpośrednio, bez przekierowywania danych przez platformę SaaS innej firmy.
Główne cechy LibreDesk
Wielokanałowe skrzynki odbiorcze
Zarządzaj wiadomościami e-mail, czatem na żywo i rozmowami opartymi na API z ujednoliconej skrzynki odbiorczej, dzięki czemu agenci nigdy nie przełączają się między kartami, aby odpowiedzieć.
Zarządzanie SLA
Zdefiniuj cele dotyczące czasu odpowiedzi i rozwiązania dla każdej skrzynki odbiorczej i otrzymuj automatyczne powiadomienia, zanim upłyną terminy.
Reguły automatyzacji
Uruchom automatyczne przypisywanie, tagowanie, zmiany priorytetu i odpowiedzi na podstawie warunków rozmowy i dostępności agenta.
Gotowe odpowiedzi
Zapisuj i wyszukuj szablony odpowiedzi wielokrotnego użytku, aby agenci odpowiadali spójnie na często zadawane pytania w kilka sekund.
Ankiety CSAT
Automatycznie wysyłaj ankiety satysfakcji po rozwiązaniu problemu i śledź wyniki dla każdego agenta, zespołu i skrzynki odbiorczej w czasie.
Dlaczego warto uruchomić LibreDesk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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