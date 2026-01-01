LibreDesk to otwartoźródłowa platforma obsługi klienta, która konsoliduje rozmowy z poczty e-mail, czatu na żywo i innych kanałów w jednym obszarze roboczym zespołu. Stworzona dla zespołów wsparcia dowolnej wielkości, obejmuje cały cykl życia wsparcia — od pierwszego kontaktu do rozwiązania problemu — z narzędziami do przypisywania, priorytetyzacji, śledzenia SLA, gotowych odpowiedzi i ankiet satysfakcji klienta.

Samodzielne hostowanie LibreDesk daje Twojemu zespołowi pełną własność historii rozmów i danych klientów, bez opłat za agenta lub za zgłoszenie. Ty kontrolujesz infrastrukturę, integracje i polityki przechowywania danych, łącząc Twoje skrzynki e-mail i widżety czatu bezpośrednio, bez przekierowywania danych przez platformę SaaS innej firmy.