Invio to szybka, ukierunkowana aplikacja do fakturowania, stworzona dla freelancerów i małych zespołów, którzy potrzebują profesjonalnego rozliczania bez złożoności pełnych platform CRM. Obejmuje ona podstawowy przepływ pracy związany z fakturowaniem — zarządzanie katalogiem produktów, tworzenie faktur i bezpieczne linki bez hasła do dostępu dla klientów — w przejrzystym, lekkim interfejsie, który ładuje się natychmiast nawet na skromnym sprzęcie.

Samodzielne hostowanie Invio na Twoim własnym serwerze VPS oznacza, że Twoje dane finansowe nigdy nie trafiają na serwer strony trzeciej, bez opłat za fakturę i bez kosztów subskrypcji. Historia faktur, katalogi produktów i rejestry klientów są przechowywane w osadzonej bazie danych SQLite na Twojej własnej infrastrukturze, dając Ci pełną własność Twoich danych biznesowych.