Wdróż Invio jednym kliknięciem.
Minimalistyczny, samodzielnie hostowany system fakturowania dla freelancerów i małych zespołów bez opłat abonamentowych.
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Co możesz zbudować z Invio
Invio to szybka, ukierunkowana aplikacja do fakturowania, stworzona dla freelancerów i małych zespołów, którzy potrzebują profesjonalnego rozliczania bez złożoności pełnych platform CRM. Obejmuje ona podstawowy przepływ pracy związany z fakturowaniem — zarządzanie katalogiem produktów, tworzenie faktur i bezpieczne linki bez hasła do dostępu dla klientów — w przejrzystym, lekkim interfejsie, który ładuje się natychmiast nawet na skromnym sprzęcie.
Samodzielne hostowanie Invio na Twoim własnym serwerze VPS oznacza, że Twoje dane finansowe nigdy nie trafiają na serwer strony trzeciej, bez opłat za fakturę i bez kosztów subskrypcji. Historia faktur, katalogi produktów i rejestry klientów są przechowywane w osadzonej bazie danych SQLite na Twojej własnej infrastrukturze, dając Ci pełną własność Twoich danych biznesowych.
Główne cechy Invio
Katalog produktów
Utrzymuj katalog usług i pozycji z kategoriami, aby pozycje mogły być dodawane do nowych faktur w kilka sekund z automatycznie wypełnianymi cenami i opisami.
Linki klienta bez hasła
Udostępniaj faktury za pośrednictwem bezpiecznych linków, które klienci mogą otworzyć bez tworzenia konta, eliminując trudności z procesem weryfikacji płatności.
Obsługa wielu języków
Pełne tłumaczenia interfejsu na angielski, niemiecki, holenderski i portugalski umożliwiają fakturowanie międzynarodowych klientów w ich preferowanym języku.
Brak opłat subskrypcyjnych
Samodzielne hostowanie eliminuje powtarzające się koszty SaaS — płacisz tylko za zasoby VPS, których już używasz, bez opłat za fakturę lub za użytkownika.
Lekka Architektura
Pamięć masowa oparta na SQLite bez oddzielnej usługi bazy danych upraszcza wdrożenie i minimalizuje zużycie zasobów w przypadku podstawowych planów VPS.
Dlaczego warto uruchomić Invio na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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