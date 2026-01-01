Wdróż TimescaleDB jednym kliknięciem.
Baza danych szeregów czasowych zbudowana na PostgreSQL — łącząca znajomość SQL ze skalą i szybkością specjalnie zaprojektowanej bazy danych TSDB.
Wybierz plan VPS dla TimescaleDB
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z TimescaleDB
TimescaleDB rozszerza PostgreSQL o natywne możliwości szeregów czasowych, łącząc w sobie hypertables, automatyczne partycjonowanie, ciągłe agregacje i zaawansowaną kompresję, wszystko to na silniku SQL, który zespoły już znają. Ponieważ pod spodem działa PostgreSQL, każdy istniejący sterownik, ORM, narzędzie BI i rozszerzenie — w tym PostGIS i pg_vector — nadal działa bez zmian.
Samodzielne hostowanie TimescaleDB na własnym serwerze VPS pozwala zachować kontrolę nad telemetrią o dużej objętości, strumieniami danych z czujników IoT i danymi finansowymi typu tick, bez opłat za punkt danych czy opłat za ruch wychodzący. Obraz HA zawiera Patroni i typowe narzędzia PostgreSQL, zapewniając gotową do produkcji podstawę dla obciążeń związanych z metrykami, monitorowaniem i analityką.
Główne cechy TimescaleDB
Hipertabele
Automatycznie partycjonuj dane szeregów czasowych na fragmenty w celu szybkiego wstawiania i wykonywania zapytań w skali miliardów wierszy, bez zmiany sposobu pisania zapytań SQL.
Natywna kompresja
Kompresja kolumnowa zazwyczaj zmniejsza dane historyczne o ponad 90%, obniżając koszty przechowywania, jednocześnie pozwalając na szybką aktualizację i odpytywanie najnowszych wierszy.
Agregaty ciągłe
Zmaterializowane agregacje odświeżają się przyrostowo w tle, dzięki czemu pulpity nawigacyjne dla danych surowych z miesięcy lub lat pozostają responsywne w ułamku sekundy.
Pełna kompatybilność z PostgreSQL
Działa z każdym klientem PostgreSQL, ORM i rozszerzeniem — w tym PostGIS dla danych geoprzestrzennych i pg_vector dla osadzeń AI — bez żadnego wysiłku migracyjnego.
Zasady przechowywania danych
Automatycznie usuwaj lub zmniejszaj próbkowanie starych fragmentów danych zgodnie z harmonogramem, przechowując aktywne dane na szybkiej pamięci masowej i spełniając wymogi zgodności dotyczące przechowywania danych.
Dlaczego warto uruchomić TimescaleDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.