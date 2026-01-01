TimescaleDB rozszerza PostgreSQL o natywne możliwości szeregów czasowych, łącząc w sobie hypertables, automatyczne partycjonowanie, ciągłe agregacje i zaawansowaną kompresję, wszystko to na silniku SQL, który zespoły już znają. Ponieważ pod spodem działa PostgreSQL, każdy istniejący sterownik, ORM, narzędzie BI i rozszerzenie — w tym PostGIS i pg_vector — nadal działa bez zmian.

Samodzielne hostowanie TimescaleDB na własnym serwerze VPS pozwala zachować kontrolę nad telemetrią o dużej objętości, strumieniami danych z czujników IoT i danymi finansowymi typu tick, bez opłat za punkt danych czy opłat za ruch wychodzący. Obraz HA zawiera Patroni i typowe narzędzia PostgreSQL, zapewniając gotową do produkcji podstawę dla obciążeń związanych z metrykami, monitorowaniem i analityką.