Wdróż ViewTube jednym kliknięciem.
Elegancki, przyjazny dla prywatności alternatywny interfejs YouTube do oglądania filmów i zarządzania subskrypcjami bez reklam i śledzenia.
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Co możesz zbudować z ViewTube
ViewTube to otwartoźródłowy, dbający o prywatność alternatywny interfejs dla YouTube. Pozwala wyszukiwać, oglądać i śledzić kanały za pośrednictwem przejrzystego, nowoczesnego interfejsu, który pośredniczy w przesyłaniu danych wideo, dzięki czemu YouTube nigdy nie widzi Twojego adresu IP, odcisku palca przeglądarki ani historii oglądania. Zbudowany na interfejsach API Invidious i Piped, łączy dopracowany odtwarzacz oparty na Vue z pomijaniem segmentów SponsorBlock i czyszczeniem miniatur DeArrow.
Samodzielne hostowanie ViewTube na własnym serwerze VPS zapewnia osobiste, wolne od reklam doświadczenie YouTube, które w pełni kontrolujesz. Lokalny system kont przechowuje Twoje subskrypcje, historię i playlisty we własnej bazie danych MongoDB zamiast na koncie Google, podczas gdy Redis zapewnia szybkie odpowiedzi. Śledzenie kanałów w stylu RSS pozwala być na bieżąco z twórcami bez konieczności otwierania youtube.com.
Główne cechy ViewTube
Bez reklam ani śledzenia
Filmy są strumieniowane przez Twój własny serwer, więc nie ma reklam przed filmem ani w jego trakcie, a YouTube nigdy nie widzi Twojego adresu IP ani odcisku palca przeglądarki.
Subskrypcje bez Google
Utwórz konto lokalne, aby śledzić kanały, tworzyć playlisty i śledzić historię — wszystko przechowywane w Twojej własnej bazie danych, a nie na koncie Google.
SponsorBlock i DeArrow
Automatycznie pomijaj segmenty sponsorowane, intro i autopromocje, a także zastępuj clickbaitowe miniatury i tytuły alternatywami pochodzącymi od społeczności.
Nowoczesny odtwarzacz wideo
Dopracowany odtwarzacz oparty na Vue obsługuje wybór jakości i kodeka, prędkość odtwarzania, tryb kinowy oraz skróty klawiszowe.
Invidious i Piped
Pobiera dane z wielu backendów Invidious i Piped, automatycznie przełączając się między instancjami w celu zapewnienia niezawodnego odtwarzania.
Dlaczego warto uruchomić ViewTube na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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