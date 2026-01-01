ViewTube to otwartoźródłowy, dbający o prywatność alternatywny interfejs dla YouTube. Pozwala wyszukiwać, oglądać i śledzić kanały za pośrednictwem przejrzystego, nowoczesnego interfejsu, który pośredniczy w przesyłaniu danych wideo, dzięki czemu YouTube nigdy nie widzi Twojego adresu IP, odcisku palca przeglądarki ani historii oglądania. Zbudowany na interfejsach API Invidious i Piped, łączy dopracowany odtwarzacz oparty na Vue z pomijaniem segmentów SponsorBlock i czyszczeniem miniatur DeArrow.

Samodzielne hostowanie ViewTube na własnym serwerze VPS zapewnia osobiste, wolne od reklam doświadczenie YouTube, które w pełni kontrolujesz. Lokalny system kont przechowuje Twoje subskrypcje, historię i playlisty we własnej bazie danych MongoDB zamiast na koncie Google, podczas gdy Redis zapewnia szybkie odpowiedzi. Śledzenie kanałów w stylu RSS pozwala być na bieżąco z twórcami bez konieczności otwierania youtube.com.