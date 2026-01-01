Form.io to platforma open-source do tworzenia formularzy i API, która pozwala deweloperom tworzyć złożone formularze, zarządzać zgłoszeniami i budować aplikacje oparte na danych. Łączy ona wizualny edytor „drag-and-drop” formularzy z potężnym zapleczem REST API, ułatwiając osadzanie formularzy w dowolnej aplikacji internetowej lub mobilnej.

Samodzielne hostowanie Form.io daje Ci pełną własność Twoich danych formularzy i zgłoszeń. Organizacje przetwarzające wrażliwe informacje — odpowiedzi na ankiety, formularze przyjęcia klienta lub wewnętrzne przepływy pracy — korzystają z przechowywania wszystkiego na własnej infrastrukturze bez opłat za każde zgłoszenie i z pełną suwerennością danych.