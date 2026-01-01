Wdróż Form.io jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma API do tworzenia formularzy i zarządzania danymi, umożliwiająca tworzenie, osadzanie i zarządzanie dynamicznymi formularzami.
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Co możesz zbudować z Form.io
Form.io to platforma open-source do tworzenia formularzy i API, która pozwala deweloperom tworzyć złożone formularze, zarządzać zgłoszeniami i budować aplikacje oparte na danych. Łączy ona wizualny edytor „drag-and-drop” formularzy z potężnym zapleczem REST API, ułatwiając osadzanie formularzy w dowolnej aplikacji internetowej lub mobilnej.
Samodzielne hostowanie Form.io daje Ci pełną własność Twoich danych formularzy i zgłoszeń. Organizacje przetwarzające wrażliwe informacje — odpowiedzi na ankiety, formularze przyjęcia klienta lub wewnętrzne przepływy pracy — korzystają z przechowywania wszystkiego na własnej infrastrukturze bez opłat za każde zgłoszenie i z pełną suwerennością danych.
Główne cechy Form.io
Wizualny kreator formularzy
Edytor "drag-and-drop" obsługuje pola tekstowe, przesyłanie plików, zagnieżdżone formularze i logikę warunkową bez pisania kodu.
Automatycznie generowane REST API
Każdy formularz automatycznie generuje interfejs API REST do tworzenia, odczytywania i zarządzania zgłoszeniami z dowolnej aplikacji.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Kontroluj, kto może przesyłać, przeglądać lub administrować formularzami dzięki szczegółowemu zarządzaniu rolami i uprawnieniami.
Niestandardowe akcje zgłoszenia
Uruchamiaj webhooki, wysyłaj e-maile lub automatycznie przekształcaj dane, gdy nadejdzie przesłanie formularza.
Osadzalne JavaScript SDK
Osadzaj formularze w React, Angular, Vue lub dowolnej aplikacji internetowej za pomocą oficjalnego Form.io JavaScript SDK.
Dlaczego warto uruchomić Form.io na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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