Stirling PDF to samodzielnie hostowana platforma do manipulacji plikami PDF, która obsługuje ponad 50 operacji na dokumentach, w całości na Twoim własnym serwerze. Łącz, dziel, obracaj, kompresuj, konwertuj między formatami Office i PDF, stosuj OCR, redaguj wrażliwe treści, dodawaj znaki wodne, stosuj podpisy cyfrowe i eksportuj do PDF/A — wszystko za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego dostępnego z każdej przeglądarki. Brak limitów rozmiaru plików. Brak limitów użytkowania. Żadne dokumenty nie opuszczają Twojej infrastruktury.

Dla zespołów prawnych, działów finansowych i każdej organizacji obsługującej poufne dokumenty, samodzielne hostowanie Stirling PDF to najprostszy sposób na uzyskanie przetwarzania plików PDF klasy korporacyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wrażliwe pliki nigdy nie przechodzą przez zewnętrzną usługę chmurową.