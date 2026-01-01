Wdróż Stirling PDF: instalacja jednym kliknięciem.
Zestaw narzędzi PDF hostowany samodzielnie z ponad 50 operacjami — łączenie, dzielenie, konwertowanie, OCR, kompresowanie, redagowanie i podpisywanie dokumentów bez przesyłania do usług stron trzecich.
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Co możesz zbudować z Stirling PDF
Stirling PDF to samodzielnie hostowana platforma do manipulacji plikami PDF, która obsługuje ponad 50 operacji na dokumentach, w całości na Twoim własnym serwerze. Łącz, dziel, obracaj, kompresuj, konwertuj między formatami Office i PDF, stosuj OCR, redaguj wrażliwe treści, dodawaj znaki wodne, stosuj podpisy cyfrowe i eksportuj do PDF/A — wszystko za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego dostępnego z każdej przeglądarki. Brak limitów rozmiaru plików. Brak limitów użytkowania. Żadne dokumenty nie opuszczają Twojej infrastruktury.
Dla zespołów prawnych, działów finansowych i każdej organizacji obsługującej poufne dokumenty, samodzielne hostowanie Stirling PDF to najprostszy sposób na uzyskanie przetwarzania plików PDF klasy korporacyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wrażliwe pliki nigdy nie przechodzą przez zewnętrzną usługę chmurową.
Główne cechy Stirling PDF
50+ operacji PDF
Łącz, dziel, obracaj, kompresuj, zmieniaj kolejność stron, wyodrębniaj obrazy i dziesiątki innych operacji — wszystko w jednym narzędziu bez przełączania się między usługami.
OCR i konwersja
Konwertuj zeskanowane dokumenty na przeszukiwalne pliki PDF za pomocą Tesseract OCR i przekształcaj między formatami PDF a Word, Excel lub PowerPoint.
Anonimizacja i prywatność
Trwale usuwaj poufny tekst, obrazy i metadane z dokumentów przed udostępnieniem — bez ryzyka odzyskania oryginalnej zawartości.
Podpisy cyfrowe
Stosuj prawnie wiążące podpisy cyfrowe do plików PDF bez konieczności korzystania z zewnętrznych usług podpisywania lub opłat abonamentowych za każdy dokument.
Przetwarzanie wsadowe
Przetwarzaj wiele plików jednocześnie za pomocą operacji wsadowych i automatyzuj przepływy pracy dokumentów za pośrednictwem wbudowanego interfejsu REST API.
Archiwizacja PDF/A
Konwertuj dokumenty do formatu PDF/A, aby zapewnić zgodność z wymogami długoterminowej archiwizacji, wymaganymi w kontekstach prawnych, finansowych i rządowych.
Dlaczego warto uruchomić Stirling PDF na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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