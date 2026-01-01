Ente to w pełni otwarty, kompleksowo szyfrowany serwis zdjęć i wideo, który stawia prywatność na pierwszym miejscu. Każdy plik jest szyfrowany na Twoim urządzeniu, zanim trafi na serwer, więc tylko Ty i osoby, które wyraźnie zaprosisz, mogą zobaczyć Twoje wspomnienia.

Samodzielne hostowanie Ente na własnym serwerze VPS daje Ci pełną własność bazowej bazy danych i pamięci obiektowej zgodnej z S3, zachowując jednocześnie te same dopracowane klienty webowe, mobilne i desktopowe, używane przez usługę publiczną. Albumy rodzinne, linki publiczne, rozpoznawanie twarzy na urządzeniu i nieograniczona przestrzeń dyskowa pozostają pod Twoją kontrolą, a nie strony trzeciej.