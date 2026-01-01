Wdróż Ente jednym kliknięciem.
Szyfrowana kompleksowo, open source'owa kopia zapasowa zdjęć i filmów z udostępnianymi albumami i uczeniem maszynowym na urządzeniu.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Ente
Ente to w pełni otwarty, kompleksowo szyfrowany serwis zdjęć i wideo, który stawia prywatność na pierwszym miejscu. Każdy plik jest szyfrowany na Twoim urządzeniu, zanim trafi na serwer, więc tylko Ty i osoby, które wyraźnie zaprosisz, mogą zobaczyć Twoje wspomnienia.
Samodzielne hostowanie Ente na własnym serwerze VPS daje Ci pełną własność bazowej bazy danych i pamięci obiektowej zgodnej z S3, zachowując jednocześnie te same dopracowane klienty webowe, mobilne i desktopowe, używane przez usługę publiczną. Albumy rodzinne, linki publiczne, rozpoznawanie twarzy na urządzeniu i nieograniczona przestrzeń dyskowa pozostają pod Twoją kontrolą, a nie strony trzeciej.
Główne cechy Ente
Kompleksowe szyfrowanie
Każde zdjęcie i wideo jest szyfrowane na Twoim urządzeniu przy użyciu kryptograficznie audytowanych prymitywów przed przesłaniem, więc ani serwer, ani nikt inny nie może odczytać Twojej biblioteki.
Wieloplatformowi klienci
Natywne aplikacje na iOS i Androida, aplikacje desktopowe na macOS, Windows i Linux, a także aplikacja webowa zapewniają dostęp do Twojej biblioteki wszędzie z automatyczną kopią zapasową w tle.
Wspólne albumy rodzinne
Twórz albumy udostępniane członkom rodziny lub wysyłaj publiczne linki z opcjonalnymi hasłami i datą ważności, wszystko to bez ujawniania podstawowych plików w postaci zwykłego tekstu.
Rozpoznawanie twarzy na urządzeniu
Uczenie maszynowe działa w całości po stronie klienta w celu grupowania osób, wykrywania obiektów i zasilania wyszukiwania semantycznego, bez wysyłania niezaszyfrowanych danych na serwer.
Pamięć masowa kompatybilna z S3
Wbudowany bucket MinIO przechowuje obiekty lokalnie na VPS-ie i może zostać zamieniony na Backblaze B2, Wasabi lub dowolnego dostawcę kompatybilnego z S3, gdy biblioteki się rozrosną.
Klienci typu open source
Każdy komponent, w tym aplikacje mobilne i desktopowe, jest dostępny w kodzie źródłowym i niezależnie audytowalny, dzięki czemu możesz samodzielnie zweryfikować kryptografię.
Dlaczego warto uruchomić Ente na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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