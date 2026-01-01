Do 69% zniżki na Ente

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Szyfrowana kompleksowo, open source'owa kopia zapasowa zdjęć i filmów z udostępnianymi albumami i uczeniem maszynowym na urządzeniu.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż Ente jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Ente

Ente to w pełni otwarty, kompleksowo szyfrowany serwis zdjęć i wideo, który stawia prywatność na pierwszym miejscu. Każdy plik jest szyfrowany na Twoim urządzeniu, zanim trafi na serwer, więc tylko Ty i osoby, które wyraźnie zaprosisz, mogą zobaczyć Twoje wspomnienia.

Samodzielne hostowanie Ente na własnym serwerze VPS daje Ci pełną własność bazowej bazy danych i pamięci obiektowej zgodnej z S3, zachowując jednocześnie te same dopracowane klienty webowe, mobilne i desktopowe, używane przez usługę publiczną. Albumy rodzinne, linki publiczne, rozpoznawanie twarzy na urządzeniu i nieograniczona przestrzeń dyskowa pozostają pod Twoją kontrolą, a nie strony trzeciej.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Ente

Kompleksowe szyfrowanie

Każde zdjęcie i wideo jest szyfrowane na Twoim urządzeniu przy użyciu kryptograficznie audytowanych prymitywów przed przesłaniem, więc ani serwer, ani nikt inny nie może odczytać Twojej biblioteki.

Wieloplatformowi klienci

Natywne aplikacje na iOS i Androida, aplikacje desktopowe na macOS, Windows i Linux, a także aplikacja webowa zapewniają dostęp do Twojej biblioteki wszędzie z automatyczną kopią zapasową w tle.

Wspólne albumy rodzinne

Twórz albumy udostępniane członkom rodziny lub wysyłaj publiczne linki z opcjonalnymi hasłami i datą ważności, wszystko to bez ujawniania podstawowych plików w postaci zwykłego tekstu.

Rozpoznawanie twarzy na urządzeniu

Uczenie maszynowe działa w całości po stronie klienta w celu grupowania osób, wykrywania obiektów i zasilania wyszukiwania semantycznego, bez wysyłania niezaszyfrowanych danych na serwer.

Pamięć masowa kompatybilna z S3

Wbudowany bucket MinIO przechowuje obiekty lokalnie na VPS-ie i może zostać zamieniony na Backblaze B2, Wasabi lub dowolnego dostawcę kompatybilnego z S3, gdy biblioteki się rozrosną.

Klienci typu open source

Każdy komponent, w tym aplikacje mobilne i desktopowe, jest dostępny w kodzie źródłowym i niezależnie audytowalny, dzięki czemu możesz samodzielnie zweryfikować kryptografię.

Dlaczego warto uruchomić Ente na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
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