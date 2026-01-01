Kong to najczęściej wdrażana na świecie bramka API typu open-source, zbudowana na OpenResty (Nginx + LuaJIT), zapewniająca opóźnienia poniżej milisekundy na dużą skalę. Znajduje się przed Twoimi usługami, aby obsługiwać uwierzytelnianie, ograniczanie szybkości, routing ruchu i obserwowalność dzięki bogatemu ekosystemowi ponad 50 wtyczek — bez zmiany kodu Twojej aplikacji.

Uruchomienie Konga na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad ruchem API, konfiguracją wtyczek i wrażliwymi danymi uwierzytelniającymi bez opłat uzależnionych od użytkowania, typowych dla zarządzanych usług bramki API. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do utrwalania konfiguracji Konga i jest gotowe do zarządzania API w środowisku produkcyjnym od momentu uruchomienia.