Wdróż Kong jednym kliknięciem.
Wysokowydajna brama API open source do zarządzania, zabezpieczania i skalowania mikrousług i interfejsów API.
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Co możesz zbudować z Kong
Kong to najczęściej wdrażana na świecie bramka API typu open-source, zbudowana na OpenResty (Nginx + LuaJIT), zapewniająca opóźnienia poniżej milisekundy na dużą skalę. Znajduje się przed Twoimi usługami, aby obsługiwać uwierzytelnianie, ograniczanie szybkości, routing ruchu i obserwowalność dzięki bogatemu ekosystemowi ponad 50 wtyczek — bez zmiany kodu Twojej aplikacji.
Uruchomienie Konga na Twoim własnym VPS daje Ci pełną kontrolę nad ruchem API, konfiguracją wtyczek i wrażliwymi danymi uwierzytelniającymi bez opłat uzależnionych od użytkowania, typowych dla zarządzanych usług bramki API. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do utrwalania konfiguracji Konga i jest gotowe do zarządzania API w środowisku produkcyjnym od momentu uruchomienia.
Główne cechy Kong
Scentralizowane uwierzytelnianie
Wymuś uwierzytelnianie OAuth 2.0, JWT, kluczami API i HMAC we wszystkich usługach z jednego punktu kontrolnego.
Ograniczanie szybkości
Chroń usługi nadrzędne przed skokami ruchu, ustawiając limity szybkości żądań dla poszczególnych konsumentów lub globalne, bez zmian w kodzie.
Ekosystem wtyczek
Rozszerz Kong o ponad 50 oficjalnych wtyczek do logowania, buforowania, transformacji i integracji z zewnętrznymi usługami.
Administracja GUI
Zarządzaj trasami, usługami, konsumentami i wtyczkami za pośrednictwem wbudowanego interfejsu internetowego Kong Manager na porcie 8002.
Wsparcie wieloprotokołowe
Kieruj ruchem HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket i TCP przez jedną bramę z równoważeniem obciążenia uwzględniającym protokoły.
Dlaczego warto uruchomić Kong na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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