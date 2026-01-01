Wdróż Raneto jednym kliknięciem.
Wiki bazy wiedzy oparte na Markdown dla Node.js — treść oparta na plikach z przejrzystym czytnikiem i edytorem w przeglądarce.
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Co możesz zbudować z Raneto
Raneto to lekka, otwartoźródłowa baza wiedzy zbudowana na Node.js, która przekształca folder plików Markdown w przejrzystą, przeszukiwalną witrynę dokumentacji. Nie ma bazy danych do zarządzania — zawartość istnieje jako zwykłe pliki
.md w katalogu, który kontrolujesz, co sprawia, że wersjonowanie, tworzenie kopii zapasowych i tworzenie treści za pomocą ulubionego edytora jest proste. Dołączony edytor internetowy obsługuje edycję w przeglądarce dla użytkowników nietechnicznych, podczas gdy programiści mogą tworzyć treści bezpośrednio w swoim preferowanym narzędziu Markdown i pozwolić gitowi zarządzać historią.
Samodzielne hostowanie Raneto na VPS-ie zapewnia Ci prywatną bazę wiedzy, którą w pełni posiadasz, bez uzależnienia od dostawcy, bez opłat za użytkownika i z zawartością, która istnieje jako przenośne pliki zamiast zastrzeżonej bazy danych.
Główne cechy Raneto
Treść oparta na plikach
Artykuły to zwykłe pliki Markdown w katalogu treści — wersjonuj z git, twórz kopie zapasowe z rsync, edytuj za pomocą dowolnego narzędzia, które lubisz.
Edytor w przeglądarce
Wbudowany edytor umożliwia nietechnicznym użytkownikom aktualizowanie stron bezpośrednio z przeglądarki bez dotykania systemu plików lub uruchamiania Gita.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Szybkie wyszukiwanie w pamięci na każdej stronie pozwala czytelnikom natychmiast znaleźć treść bez opuszczania witryny dokumentacji.
Hierarchia kategorii
Struktura folderów staje się drzewem nawigacji, z niestandardową kolejnością sortowania za pomocą metadanych dla każdego folderu, dzięki czemu Twoja IA odzwierciedla Twoje treści.
Układ tematyczny
Wymień lub rozszerz domyślny motyw, aby dopasować go do Twojej marki — motywy Raneto to proste pakiety HTML, CSS i JS.
Dlaczego warto uruchomić Raneto na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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