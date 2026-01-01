Raneto to lekka, otwartoźródłowa baza wiedzy zbudowana na Node.js, która przekształca folder plików Markdown w przejrzystą, przeszukiwalną witrynę dokumentacji. Nie ma bazy danych do zarządzania — zawartość istnieje jako zwykłe pliki .md w katalogu, który kontrolujesz, co sprawia, że wersjonowanie, tworzenie kopii zapasowych i tworzenie treści za pomocą ulubionego edytora jest proste. Dołączony edytor internetowy obsługuje edycję w przeglądarce dla użytkowników nietechnicznych, podczas gdy programiści mogą tworzyć treści bezpośrednio w swoim preferowanym narzędziu Markdown i pozwolić gitowi zarządzać historią.

Samodzielne hostowanie Raneto na VPS-ie zapewnia Ci prywatną bazę wiedzy, którą w pełni posiadasz, bez uzależnienia od dostawcy, bez opłat za użytkownika i z zawartością, która istnieje jako przenośne pliki zamiast zastrzeżonej bazy danych.