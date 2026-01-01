WebThings Gateway to implementacja open-source specyfikacji Web of Things, pierwotnie opracowana przez Mozillę, a obecnie utrzymywana przez społeczność WebThings. Łączy ona urządzenia inteligentnego domu z różnych ekosystemów w jeden prywatny pulpit nawigacyjny, udostępniając każde urządzenie jako Web Thing ze standardowym interfejsem API HTTP i WebSocket.

Uruchomienie WebThings Gateway na Twoim własnym VPS sprawia, że dane urządzeń, reguły automatyzacji i konfiguracja dodatków są całkowicie poza chmurami dostawców. Bramka obsługuje protokoły MQTT i oparte na IP od razu po wyjęciu z pudełka, podczas gdy dodatki Zigbee, Z-Wave i Bluetooth pozostają dostępne dla użytkowników, którzy łączą VPS z mostem zdalnym lub kompatybilnym sprzętem.