Wdróż WebThings Gateway jednym kliknięciem.
Brama Web of Things open source do ujednolicania i sterowania inteligentnymi urządzeniami domowymi z prywatnego panelu webowego.
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Co możesz zbudować z WebThings Gateway
WebThings Gateway to implementacja open-source specyfikacji Web of Things, pierwotnie opracowana przez Mozillę, a obecnie utrzymywana przez społeczność WebThings. Łączy ona urządzenia inteligentnego domu z różnych ekosystemów w jeden prywatny pulpit nawigacyjny, udostępniając każde urządzenie jako Web Thing ze standardowym interfejsem API HTTP i WebSocket.
Uruchomienie WebThings Gateway na Twoim własnym VPS sprawia, że dane urządzeń, reguły automatyzacji i konfiguracja dodatków są całkowicie poza chmurami dostawców. Bramka obsługuje protokoły MQTT i oparte na IP od razu po wyjęciu z pudełka, podczas gdy dodatki Zigbee, Z-Wave i Bluetooth pozostają dostępne dla użytkowników, którzy łączą VPS z mostem zdalnym lub kompatybilnym sprzętem.
Główne cechy WebThings Gateway
Web of Things API
Każde podłączone urządzenie jest udostępniane za pośrednictwem standardowego API Web Things HTTP i WebSocket do użytku w skryptach, panelach sterowania i aplikacjach innych firm.
Wizualny silnik reguł
Edytor reguł „drag-and-drop” pozwala łączyć wyzwalacze i akcje na dowolnym podłączonym urządzeniu bez pisania kodu.
Ekosystem Add-on
Zainstaluj adaptery dla MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, wirtualnych czujników i dziesiątek innych z wbudowanego katalogu dodatków.
Prywatne w domyśle
Wszystkie dane urządzeń, dzienniki i automatyzacje pozostają na Twoim VPS, bez konta dostawcy, bez telemetrii i bez wymaganego przekaźnika chmurowego.
Plan piętra i logi
Umieść urządzenia na niestandardowym planie piętra i przeglądaj historyczne dane z czujników za pomocą wbudowanej przeglądarki dzienników w celu rozwiązywania problemów.
Głos i dostęp HTTPS
Opcjonalne tunelowanie, HTTPS i integracje z asystentami głosowymi umożliwiają bezpieczny dostęp do bramy z dowolnego miejsca.
Dlaczego warto uruchomić WebThings Gateway na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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