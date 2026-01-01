Home Assistant to wiodąca platforma automatyki domowej typu open source, ciesząca się zaufaniem milionów użytkowników na całym świecie. Ujednolica inteligentne urządzenia różnych producentów — światła, termostaty, kamery, systemy bezpieczeństwa i odtwarzacze multimedialne — w jeden konfigurowalny interfejs, z potężnym silnikiem automatyzacji, który obsługuje złożone scenariusze wyzwalane czasem, stanami urządzeń lub zdarzeniami zewnętrznymi.

Wdrożenie Home Assistant na własnym VPS zapewnia, że Twój inteligentny dom pozostaje sprawny nawet podczas lokalnych awarii, zapewnia niezawodny zdalny dostęp z dowolnego miejsca i utrzymuje wszystkie dane urządzeń oraz logikę automatyzacji całkowicie pod Twoją kontrolą, bez zależności od usług w chmurze.