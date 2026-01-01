Wdróż Home Assistant jednym kliknięciem.
Zorientowana na prywatność platforma automatyki domowej open source z ponad 2 000 integracjami dla inteligentnych urządzeń i usług.
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Co możesz zbudować z Home Assistant
Home Assistant to wiodąca platforma automatyki domowej typu open source, ciesząca się zaufaniem milionów użytkowników na całym świecie. Ujednolica inteligentne urządzenia różnych producentów — światła, termostaty, kamery, systemy bezpieczeństwa i odtwarzacze multimedialne — w jeden konfigurowalny interfejs, z potężnym silnikiem automatyzacji, który obsługuje złożone scenariusze wyzwalane czasem, stanami urządzeń lub zdarzeniami zewnętrznymi.
Wdrożenie Home Assistant na własnym VPS zapewnia, że Twój inteligentny dom pozostaje sprawny nawet podczas lokalnych awarii, zapewnia niezawodny zdalny dostęp z dowolnego miejsca i utrzymuje wszystkie dane urządzeń oraz logikę automatyzacji całkowicie pod Twoją kontrolą, bez zależności od usług w chmurze.
Główne cechy Home Assistant
Ponad 2 000 integracji
Połącz praktycznie każde urządzenie inteligentnego domu lub usługę w chmurze za pośrednictwem stale rosnącej biblioteki integracji społecznościowych.
Lokalna Kontrola
Wszystkie automatyzacje działają lokalnie bez zależności od chmury, zachowując responsywność Twojego domu, nawet gdy połączenie internetowe zawiedzie.
Potężne Automatyzacje
Wizualny edytor automatyzacji oparty na YAML obsługuje złożone wyzwalacze, warunki i wieloetapowe działania dla każdego scenariusza.
Dostosowywalne pulpity nawigacyjne
Pulpity Lovelace pozwalają Ci projektować spersonalizowane interfejsy sterowania dla dowolnego urządzenia lub ekranu w Twoim domu.
Integracja Asystenta Głosowego
Współpracuje z Google Assistant, Amazon Alexa i Siri, umożliwiając bezdotykowe sterowanie dowolnym podłączonym urządzeniem.
Monitorowanie energii
Śledź i optymalizuj zużycie energii w gospodarstwie domowym za pomocą dedykowanych pulpitów monitorowania oraz danych o zużyciu na poziomie urządzenia.
Dlaczego warto uruchomić Home Assistant na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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