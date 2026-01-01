n8n to platforma do automatyzacji przepływów pracy, która łączy aplikacje, usługi i interfejsy API za pomocą wizualnego edytora opartego na węzłach. To wdrożenie dodaje Asystenta AI n8n, interfejs czatu, który przekształca żądania w języku naturalnym w działające przepływy pracy — wybiera odpowiednie węzły, łączy je ze sobą, pisze wyrażenia i wyjaśnia, dlaczego wykonanie się nie powiodło, zamiast pozostawiać Ciebie z koniecznością czytania logów.

Asystent uruchamia kod w usłudze piaskownicy wdrożonej obok n8n na Twoim własnym serwerze VPS, a nie w chmurze zewnętrznej, dzięki czemu logika przepływu pracy, poświadczenia i wygenerowany kod pozostają w Twojej infrastrukturze. Jest on zasilany przez Nexos AI, co daje asystentowi dostęp do najnowszych modeli za pomocą jednego klucza, jednocześnie zachowując nieograniczone wykonania przepływów pracy i brak rozliczania za zadanie.