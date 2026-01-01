Wdróż n8n z Asystentem AI jednym kliknięciem.
Automatyzacja przepływu pracy z wbudowanym czatem AI, który planuje, tworzy i debuguje Twoje automatyzacje dla Ciebie.
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Co możesz zbudować z n8n with AI Assistant
n8n to platforma do automatyzacji przepływów pracy, która łączy aplikacje, usługi i interfejsy API za pomocą wizualnego edytora opartego na węzłach. To wdrożenie dodaje Asystenta AI n8n, interfejs czatu, który przekształca żądania w języku naturalnym w działające przepływy pracy — wybiera odpowiednie węzły, łączy je ze sobą, pisze wyrażenia i wyjaśnia, dlaczego wykonanie się nie powiodło, zamiast pozostawiać Ciebie z koniecznością czytania logów.
Asystent uruchamia kod w usłudze piaskownicy wdrożonej obok n8n na Twoim własnym serwerze VPS, a nie w chmurze zewnętrznej, dzięki czemu logika przepływu pracy, poświadczenia i wygenerowany kod pozostają w Twojej infrastrukturze. Jest on zasilany przez Nexos AI, co daje asystentowi dostęp do najnowszych modeli za pomocą jednego klucza, jednocześnie zachowując nieograniczone wykonania przepływów pracy i brak rozliczania za zadanie.
Główne cechy n8n with AI Assistant
Budowanie przepływu pracy sterowane czatem
Opisz automatyzację, którą chcesz, prostym językiem, a asystent stworzy dla Ciebie węzły, połączenia i wyrażenia.
Samodzielnie hostowana piaskownica kodu
Wygenerowany kod wykonuje się w izolowanej usłudze piaskownicy działającej na Twoim własnym VPS, więc nic nie jest wysyłane do zewnętrznego dostawcy wykonawczego.
Prowadzone debugowanie błędów
Zapytaj asystenta, dlaczego wykonanie się nie powiodło, i uzyskaj wyjaśnienie z konkretną poprawką, zamiast przeszukiwać surowe dzienniki wykonania.
Dostęp do Modelu AI Nexos
Jeden klucz Nexos AI daje asystentowi dostęp do wiodących modeli, a Ty możesz w dowolnym momencie zmienić model, którego używa.
Pełny n8n Automation Suite
Wszystko w standardowym n8n jest wliczone — setki integracji, webhooki, harmonogramy i niestandardowe węzły JavaScript.
Dane pozostają na Twoim VPS
Definicje przepływów pracy, dane uwierzytelniające API i historia wykonania są przechowywane w trwałym woluminie, którym Ty zarządzasz i którego kopie zapasowe możesz swobodnie tworzyć.
Dlaczego warto uruchomić n8n with AI Assistant na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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