Do 69% zniżki na n8n with AI Assistant

Wdróż n8n z Asystentem AI jednym kliknięciem.

Automatyzacja przepływu pracy z wbudowanym czatem AI, który planuje, tworzy i debuguje Twoje automatyzacje dla Ciebie.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
34,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż n8n z Asystentem AI jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla n8n with AI Assistant

NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z n8n with AI Assistant

n8n to platforma do automatyzacji przepływów pracy, która łączy aplikacje, usługi i interfejsy API za pomocą wizualnego edytora opartego na węzłach. To wdrożenie dodaje Asystenta AI n8n, interfejs czatu, który przekształca żądania w języku naturalnym w działające przepływy pracy — wybiera odpowiednie węzły, łączy je ze sobą, pisze wyrażenia i wyjaśnia, dlaczego wykonanie się nie powiodło, zamiast pozostawiać Ciebie z koniecznością czytania logów.

Asystent uruchamia kod w usłudze piaskownicy wdrożonej obok n8n na Twoim własnym serwerze VPS, a nie w chmurze zewnętrznej, dzięki czemu logika przepływu pracy, poświadczenia i wygenerowany kod pozostają w Twojej infrastrukturze. Jest on zasilany przez Nexos AI, co daje asystentowi dostęp do najnowszych modeli za pomocą jednego klucza, jednocześnie zachowując nieograniczone wykonania przepływów pracy i brak rozliczania za zadanie.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy n8n with AI Assistant

Budowanie przepływu pracy sterowane czatem

Opisz automatyzację, którą chcesz, prostym językiem, a asystent stworzy dla Ciebie węzły, połączenia i wyrażenia.

Samodzielnie hostowana piaskownica kodu

Wygenerowany kod wykonuje się w izolowanej usłudze piaskownicy działającej na Twoim własnym VPS, więc nic nie jest wysyłane do zewnętrznego dostawcy wykonawczego.

Prowadzone debugowanie błędów

Zapytaj asystenta, dlaczego wykonanie się nie powiodło, i uzyskaj wyjaśnienie z konkretną poprawką, zamiast przeszukiwać surowe dzienniki wykonania.

Dostęp do Modelu AI Nexos

Jeden klucz Nexos AI daje asystentowi dostęp do wiodących modeli, a Ty możesz w dowolnym momencie zmienić model, którego używa.

Pełny n8n Automation Suite

Wszystko w standardowym n8n jest wliczone — setki integracji, webhooki, harmonogramy i niestandardowe węzły JavaScript.

Dane pozostają na Twoim VPS

Definicje przepływów pracy, dane uwierzytelniające API i historia wykonania są przechowywane w trwałym woluminie, którym Ty zarządzasz i którego kopie zapasowe możesz swobodnie tworzyć.

Dlaczego warto uruchomić n8n with AI Assistant na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

Rozpocznij

Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia

n8n

n8n

Platforma automatyzacji przepływu pracy z wizualnym interfejsem opartym na węzłach

Wdróż
Activepieces

Activepieces

Automatyzacja przepływu pracy typu open-source no-code z ponad 200 integracjami aplikacji

Wdróż
Apache DolphinScheduler

Apache DolphinScheduler

Wizualna platforma do orkiestracji przepływów pracy dla dużych danych i potoków ETL

Wdróż
Zobacz wszystkie aplikacje

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.