Wdróż OpenFGA jednym kliknięciem.
Wysokowydajny silnik autoryzacji inspirowany Google Zanzibar do modelowania i egzekwowania szczegółowej kontroli dostępu za pośrednictwem interfejsów API HTTP i gRPC.
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Co możesz zbudować z OpenFGA
OpenFGA to silnik autoryzacji open source, zbudowany w oparciu o zasady Google Zanzibar — globalnie rozproszonego systemu uprawnień zasilającego Google Drive, Docs i Kalendarz. Pozwala zespołom inżynierskim definiować i egzekwować szczegółowe zasady kontroli dostępu przy użyciu czytelnego dla człowieka języka modelowania, a następnie oceniać te zasady z wysoką przepustowością za pośrednictwem prostego interfejsu API HTTP lub gRPC. Modele ReBAC (kontrola dostępu oparta na relacjach), RBAC (oparta na rolach) i ABAC (oparta na atrybutach) są natywnie obsługiwane i mogą być łączone w ramach jednego schematu autoryzacji.
Samodzielne hostowanie OpenFGA na Twoim VPS utrzymuje logikę autoryzacji i dane relacji pod Twoją pełną kontrolą, bez uzależnienia od dostawcy ani opłat za każde sprawdzenie. Sprawdzenia autoryzacji działają z niskim opóźnieniem w oparciu o Twój własny magazyn PostgreSQL, a interfejs API integruje się płynnie z aplikacjami napisanymi w dowolnym języku za pośrednictwem oficjalnych pakietów SDK.
Główne cechy OpenFGA
model Google Zanzibar
Formułuj zasady autoryzacji jako typowane krotki relacji — to samo podejście, które stosuje Google Drive — umożliwiając spójną, skalowalną kontrolę dostępu w różnych usługach.
Niskolatencyjne sprawdzenia
Zaprojektowany dla krytycznej ścieżki żądania, OpenFGA ocenia sprawdzenia autoryzacji w milisekundach, dzięki czemu decyzje o uprawnieniach nigdy nie staną się wąskim gardłem w żądaniach skierowanych do użytkownika.
HTTP i gRPC API
Oceniaj kontrole dostępu, zapisuj krotki relacji i rozszerzaj drzewa dostępu zarówno przez HTTP, jak i gRPC, z oficjalnymi pakietami SDK dla Go, Node.js, Pythona, Javy i .NET.
Wiele modeli uwierzytelniania
Zdefiniuj zasady RBAC, ReBAC i ABAC — lub połącz wszystkie trzy — w ramach jednego schematu autoryzacji, który obejmuje każdy typ zasobu w Twojej aplikacji.
Trwałość PostgreSQL
Krotki relacji i wersje modelu są przechowywane w bazie danych PostgreSQL, zapewniając trwały, przeszukiwalny stan autoryzacji ze spójnością transakcyjną.
Dlaczego warto uruchomić OpenFGA na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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