OpenFGA to silnik autoryzacji open source, zbudowany w oparciu o zasady Google Zanzibar — globalnie rozproszonego systemu uprawnień zasilającego Google Drive, Docs i Kalendarz. Pozwala zespołom inżynierskim definiować i egzekwować szczegółowe zasady kontroli dostępu przy użyciu czytelnego dla człowieka języka modelowania, a następnie oceniać te zasady z wysoką przepustowością za pośrednictwem prostego interfejsu API HTTP lub gRPC. Modele ReBAC (kontrola dostępu oparta na relacjach), RBAC (oparta na rolach) i ABAC (oparta na atrybutach) są natywnie obsługiwane i mogą być łączone w ramach jednego schematu autoryzacji.

Samodzielne hostowanie OpenFGA na Twoim VPS utrzymuje logikę autoryzacji i dane relacji pod Twoją pełną kontrolą, bez uzależnienia od dostawcy ani opłat za każde sprawdzenie. Sprawdzenia autoryzacji działają z niskim opóźnieniem w oparciu o Twój własny magazyn PostgreSQL, a interfejs API integruje się płynnie z aplikacjami napisanymi w dowolnym języku za pośrednictwem oficjalnych pakietów SDK.