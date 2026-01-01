Do 69% zniżki na OpenFGA

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Wysokowydajny silnik autoryzacji inspirowany Google Zanzibar do modelowania i egzekwowania szczegółowej kontroli dostępu za pośrednictwem interfejsów API HTTP i gRPC.

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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
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Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

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Szybki dostęp do logów kontenerów
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Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OpenFGA

OpenFGA to silnik autoryzacji open source, zbudowany w oparciu o zasady Google Zanzibar — globalnie rozproszonego systemu uprawnień zasilającego Google Drive, Docs i Kalendarz. Pozwala zespołom inżynierskim definiować i egzekwować szczegółowe zasady kontroli dostępu przy użyciu czytelnego dla człowieka języka modelowania, a następnie oceniać te zasady z wysoką przepustowością za pośrednictwem prostego interfejsu API HTTP lub gRPC. Modele ReBAC (kontrola dostępu oparta na relacjach), RBAC (oparta na rolach) i ABAC (oparta na atrybutach) są natywnie obsługiwane i mogą być łączone w ramach jednego schematu autoryzacji.

Samodzielne hostowanie OpenFGA na Twoim VPS utrzymuje logikę autoryzacji i dane relacji pod Twoją pełną kontrolą, bez uzależnienia od dostawcy ani opłat za każde sprawdzenie. Sprawdzenia autoryzacji działają z niskim opóźnieniem w oparciu o Twój własny magazyn PostgreSQL, a interfejs API integruje się płynnie z aplikacjami napisanymi w dowolnym języku za pośrednictwem oficjalnych pakietów SDK.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OpenFGA

model Google Zanzibar

Formułuj zasady autoryzacji jako typowane krotki relacji — to samo podejście, które stosuje Google Drive — umożliwiając spójną, skalowalną kontrolę dostępu w różnych usługach.

Niskolatencyjne sprawdzenia

Zaprojektowany dla krytycznej ścieżki żądania, OpenFGA ocenia sprawdzenia autoryzacji w milisekundach, dzięki czemu decyzje o uprawnieniach nigdy nie staną się wąskim gardłem w żądaniach skierowanych do użytkownika.

HTTP i gRPC API

Oceniaj kontrole dostępu, zapisuj krotki relacji i rozszerzaj drzewa dostępu zarówno przez HTTP, jak i gRPC, z oficjalnymi pakietami SDK dla Go, Node.js, Pythona, Javy i .NET.

Wiele modeli uwierzytelniania

Zdefiniuj zasady RBAC, ReBAC i ABAC — lub połącz wszystkie trzy — w ramach jednego schematu autoryzacji, który obejmuje każdy typ zasobu w Twojej aplikacji.

Trwałość PostgreSQL

Krotki relacji i wersje modelu są przechowywane w bazie danych PostgreSQL, zapewniając trwały, przeszukiwalny stan autoryzacji ze spójnością transakcyjną.

Dlaczego warto uruchomić OpenFGA na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

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Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

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Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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