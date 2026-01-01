Wdróż Pulse jednym kliknięciem instalacji.
Panel monitorowania w czasie rzeczywistym dla Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker i Kubernetes z alertami i historycznymi metrykami.
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Co możesz zbudować z Pulse
Pulse to otwarty, działający w czasie rzeczywistym pulpit nawigacyjny do monitorowania, który zapewnia pojedynczy, ujednolicony widok klastrów Proxmox VE, instancji Proxmox Backup Server, hostów Docker i obciążeń Kubernetes. Nieustannie odpytuje każdy podłączony węzeł i przesyła metryki CPU, pamięci, pamięci masowej i sieci do szybkiego interfejsu internetowego, dzięki czemu możesz wykryć obciążenie maszyny wirtualnej, kontenera lub magazynu danych kopii zapasowych w momencie jego wystąpienia, a nie po awarii.
Ponieważ Pulse jest hostowany samodzielnie, wszystkie dane uwierzytelniające i metryki pozostają na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez telemetrii stron trzecich i bez licencjonowania na węzeł. Uruchomienie go na własnym VPS sprawia, że pulpit nawigacyjny jest dostępny nawet wtedy, gdy monitorowany host ma problemy, a konfigurowalne alerty progowe powiadamiają Ciebie przez e-mail, webhooki lub czat, zanim małe problemy przerodzą się w przestój.
Główne cechy Pulse
Ujednolicony widok Proxmox
Monitoruj wiele klastrów Proxmox VE i instancji Proxmox Backup Server z jednego pulpitu nawigacyjnego, z metrykami dla poszczególnych maszyn wirtualnych, kontenerów i magazynów danych.
Metryki strumieniowe w czasie rzeczywistym
Aktualne dane dotyczące procesora, pamięci, dysku i sieci aktualizują się na bieżąco przez WebSocket, dzięki czemu widzisz zmiany obciążenia w momencie ich wystąpienia.
Monitorowanie Docker i Kubernetes
Śledź zużycie zasobów kontenerów i podów wraz z hostami Proxmox, aby uzyskać spójny obraz wszystkich maszyn wirtualnych i kontenerów.
Konfigurowalne alerty progowe
Ustaw limity na procesor, pamięć, przestrzeń dyskową lub temperaturę i otrzymuj powiadomienia przez e-mail, webhook lub czat, zanim problemy się nasilą.
Bezagentowe odpytywanie API
Pulse łączy się z Proxmox za pomocą tokenów API, więc nie ma nic dodatkowego do zainstalowania na węzłach, które monitoruje.
Dlaczego warto uruchomić Pulse na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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