Pulse to otwarty, działający w czasie rzeczywistym pulpit nawigacyjny do monitorowania, który zapewnia pojedynczy, ujednolicony widok klastrów Proxmox VE, instancji Proxmox Backup Server, hostów Docker i obciążeń Kubernetes. Nieustannie odpytuje każdy podłączony węzeł i przesyła metryki CPU, pamięci, pamięci masowej i sieci do szybkiego interfejsu internetowego, dzięki czemu możesz wykryć obciążenie maszyny wirtualnej, kontenera lub magazynu danych kopii zapasowych w momencie jego wystąpienia, a nie po awarii.

Ponieważ Pulse jest hostowany samodzielnie, wszystkie dane uwierzytelniające i metryki pozostają na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez telemetrii stron trzecich i bez licencjonowania na węzeł. Uruchomienie go na własnym VPS sprawia, że pulpit nawigacyjny jest dostępny nawet wtedy, gdy monitorowany host ma problemy, a konfigurowalne alerty progowe powiadamiają Ciebie przez e-mail, webhooki lub czat, zanim małe problemy przerodzą się w przestój.