Do 69% zniżki na Pulse

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Panel monitorowania w czasie rzeczywistym dla Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker i Kubernetes z alertami i historycznymi metrykami.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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Wdróż Pulse jednym kliknięciem instalacji.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Pulse

Pulse to otwarty, działający w czasie rzeczywistym pulpit nawigacyjny do monitorowania, który zapewnia pojedynczy, ujednolicony widok klastrów Proxmox VE, instancji Proxmox Backup Server, hostów Docker i obciążeń Kubernetes. Nieustannie odpytuje każdy podłączony węzeł i przesyła metryki CPU, pamięci, pamięci masowej i sieci do szybkiego interfejsu internetowego, dzięki czemu możesz wykryć obciążenie maszyny wirtualnej, kontenera lub magazynu danych kopii zapasowych w momencie jego wystąpienia, a nie po awarii.

Ponieważ Pulse jest hostowany samodzielnie, wszystkie dane uwierzytelniające i metryki pozostają na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez telemetrii stron trzecich i bez licencjonowania na węzeł. Uruchomienie go na własnym VPS sprawia, że pulpit nawigacyjny jest dostępny nawet wtedy, gdy monitorowany host ma problemy, a konfigurowalne alerty progowe powiadamiają Ciebie przez e-mail, webhooki lub czat, zanim małe problemy przerodzą się w przestój.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Pulse

Ujednolicony widok Proxmox

Monitoruj wiele klastrów Proxmox VE i instancji Proxmox Backup Server z jednego pulpitu nawigacyjnego, z metrykami dla poszczególnych maszyn wirtualnych, kontenerów i magazynów danych.

Metryki strumieniowe w czasie rzeczywistym

Aktualne dane dotyczące procesora, pamięci, dysku i sieci aktualizują się na bieżąco przez WebSocket, dzięki czemu widzisz zmiany obciążenia w momencie ich wystąpienia.

Monitorowanie Docker i Kubernetes

Śledź zużycie zasobów kontenerów i podów wraz z hostami Proxmox, aby uzyskać spójny obraz wszystkich maszyn wirtualnych i kontenerów.

Konfigurowalne alerty progowe

Ustaw limity na procesor, pamięć, przestrzeń dyskową lub temperaturę i otrzymuj powiadomienia przez e-mail, webhook lub czat, zanim problemy się nasilą.

Bezagentowe odpytywanie API

Pulse łączy się z Proxmox za pomocą tokenów API, więc nie ma nic dodatkowego do zainstalowania na węzłach, które monitoruje.

Dlaczego warto uruchomić Pulse na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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