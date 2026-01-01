Platforma open-source do modelowania i dokumentowania infrastruktury sieciowej dla adresów IP, szaf serwerowych i obwodów.
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Co możesz zbudować z NetBox
NetBox to wiodąca platforma open-source do modelowania i dokumentowania infrastruktury sieciowej. Pierwotnie opracowana przez DigitalOcean, stanowi kompleksowe źródło prawdy dla zarządzania adresami IP (IPAM), zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM), obwodów, połączeń i zasobów wirtualizacji. Inżynierowie sieciowi używają NetBox do śledzenia każdego urządzenia, kabla, adresu IP i sieci VLAN w całej swojej infrastrukturze.
Samodzielne hostowanie NetBox na Twoim VPS sprawia, że cała dokumentacja sieciowa pozostaje prywatna i dostępna dla Twojego zespołu operacyjnego. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do przechowywania danych, Redis do buforowania i zadań w tle oraz dedykowany proces roboczy do niezawodnego wykonywania zadań. Konto administratora jest automatycznie tworzone przy pierwszym uruchomieniu z poświadczeniami skonfigurowanymi podczas wdrożenia.
Główne cechy NetBox
Zarządzanie adresami IP
Śledź prefiksy IP, adresy, zakresy i sieci VLAN z hierarchiczną organizacją i śledzeniem wykorzystania.
Spis urządzeń
Modeluj urządzenia sieciowe, typy urządzeń, producentów i platformy za pomocą diagramów elewacji szaf rackowych i śledzenia kabli.
Śledzenie obwodów
Dokumentuj obwody WAN, dostawców i połączenia z mapowaniem zakończeń A/Z oraz szczegółami umów.
REST i GraphQL APIs
Pełne interfejsy API REST i GraphQL umożliwiają automatyzację, integrację z narzędziami monitorującymi oraz programowe zarządzanie infrastrukturą.
Niestandardowe pola
Rozszerz dowolny typ obiektu o niestandardowe pola, tagi i reguły walidacji, aby dopasować do specyficznych potrzeb dokumentacyjnych Twojej organizacji.
Logowanie zmian
Pełny dziennik audytu każdej zmiany w rekordach infrastruktury z przypisaniem użytkownika i znacznikami czasu.
Dlaczego warto uruchomić NetBox na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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