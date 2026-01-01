NetBox to wiodąca platforma open-source do modelowania i dokumentowania infrastruktury sieciowej. Pierwotnie opracowana przez DigitalOcean, stanowi kompleksowe źródło prawdy dla zarządzania adresami IP (IPAM), zarządzania infrastrukturą centrów danych (DCIM), obwodów, połączeń i zasobów wirtualizacji. Inżynierowie sieciowi używają NetBox do śledzenia każdego urządzenia, kabla, adresu IP i sieci VLAN w całej swojej infrastrukturze.

Samodzielne hostowanie NetBox na Twoim VPS sprawia, że cała dokumentacja sieciowa pozostaje prywatna i dostępna dla Twojego zespołu operacyjnego. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do przechowywania danych, Redis do buforowania i zadań w tle oraz dedykowany proces roboczy do niezawodnego wykonywania zadań. Konto administratora jest automatycznie tworzone przy pierwszym uruchomieniu z poświadczeniami skonfigurowanymi podczas wdrożenia.