Plik to otwartoźródłowa platforma do tymczasowego udostępniania plików, która pozwala przesyłać pliki i udostępniać bezpieczne, wygasające linki każdemu — bez polegania na zewnętrznych usługach chmurowych. Zaprojektowana z myślą o prywatności i elastyczności, obsługuje przesyłanie plików chronionych hasłem, jednorazowe linki do pobierania, które znikają po pierwszym użyciu, oraz kompleksowe szyfrowanie przy użyciu protokołu age.

Samodzielne hostowanie Plik na Twoim VPS oznacza, że Twoje pliki pozostają na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, z konfigurowalnymi okresami przechowywania i limitami rozmiaru plików. Nowoczesny interfejs webowy Vue 3 ułatwia zarządzanie przesyłanymi plikami, natomiast wbudowany klient CLI umożliwia skryptowe transfery plików z dowolnej platformy.