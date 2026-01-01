Wdróż Plik jednym kliknięciem.
Skalowalna, samodzielnie hostowana platforma do tymczasowego udostępniania plików — jak WeTransfer, ale pod Twoją pełną kontrolą.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Plik
Plik to otwartoźródłowa platforma do tymczasowego udostępniania plików, która pozwala przesyłać pliki i udostępniać bezpieczne, wygasające linki każdemu — bez polegania na zewnętrznych usługach chmurowych. Zaprojektowana z myślą o prywatności i elastyczności, obsługuje przesyłanie plików chronionych hasłem, jednorazowe linki do pobierania, które znikają po pierwszym użyciu, oraz kompleksowe szyfrowanie przy użyciu protokołu age.
Samodzielne hostowanie Plik na Twoim VPS oznacza, że Twoje pliki pozostają na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, z konfigurowalnymi okresami przechowywania i limitami rozmiaru plików. Nowoczesny interfejs webowy Vue 3 ułatwia zarządzanie przesyłanymi plikami, natomiast wbudowany klient CLI umożliwia skryptowe transfery plików z dowolnej platformy.
Główne cechy Plik
Wygasające linki do plików
Ustaw niestandardowy czas ważności dla każdego przesyłanego pliku, aby udostępnione pliki automatycznie wygasały i były usuwane, utrzymując czystość Twojej przestrzeni dyskowej.
Jednorazowe pobrania
Generuj jednorazowe linki, które ulegają samozniszczeniu po pierwszym pobraniu, zapewniając, że pliki trafią tylko do zamierzonego odbiorcy.
Przesyłanie zabezpieczone hasłem
Zabezpiecz pojedyncze przesyłane pliki hasłem, aby tylko odbiorcy posiadający prawidłowe dane uwierzytelniające mogli uzyskać dostęp do udostępnionych plików.
Kompleksowe szyfrowanie
Szyfruj pliki po stronie klienta za pomocą protokołu age przed przesłaniem, aby nawet operator serwera nie mógł odczytać ich zawartości.
Wiele zapleczy pamięci masowej
Przechowuj pliki lokalnie lub połącz się z S3, Google Cloud Storage lub OpenStack Swift, aby skalować pojemność bez ograniczeń.
Wsparcie klienta CLI
Przesyłaj i zarządzaj plikami bezpośrednio z terminala za pomocą wieloplatformowego klienta Go CLI, umożliwiając skryptowane i zautomatyzowane transfery.
Dlaczego warto uruchomić Plik na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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