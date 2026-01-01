Wdróż MicroRealEstate jednym kliknięciem.
Zarządzanie nieruchomościami na wynajem typu open-source dla właścicieli: umowy najmu, czynsze, najemcy i przechowywanie dokumentów na jednej samodzielnie hostowanej platformie.
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Co możesz zbudować z MicroRealEstate
MicroRealEstate to aplikacja do zarządzania nieruchomościami typu open-source, zbudowana specjalnie dla niezależnych właścicieli nieruchomości i małych zespołów nieruchomościowych. Konsoliduje rejestry najemców, umowy najmu, śledzenie czynszów i generowanie dokumentów w jednym, samodzielnie hostowanym środowisku pracy, eliminując opłaty za jednostkę i kompromisy związane z udostępnianiem danych, charakterystyczne dla komercyjnych systemów SaaS do zarządzania nieruchomościami.
Samodzielne hostowanie MicroRealEstate na własnym serwerze VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi informacjami o najemcach, umowami najmu i historią płatności. Architektura mikroserwisów wyraźnie oddziela portal właściciela, portal najemcy, generator dokumentów i usługę e-mail, ułatwiając zarządzanie wynajmami na dowolną skalę bez ponoszenia cyklicznych kosztów oprogramowania.
Główne cechy MicroRealEstate
Zarządzanie dzierżawą
Generuj umowy najmu z dostosowywalnych szablonów i przechowuj każdą umowę, aneks oraz dokument związany z każdym najmem w jednym miejscu.
Śledzenie płatności czynszu
Rejestruj przychodzące płatności i monitoruj zaległe salda w każdej jednostce, z automatycznym generowaniem powiadomień i paragonów dla najemców.
Portal najemcy
Dedykowany interfejs dla najemców umożliwia im przeglądanie umowy najmu, historii płatności oraz pobieranie rachunków bez konieczności kontaktowania się z wynajmującym.
Niestandardowe dokumenty
Twórz powiadomienia, listy i ogłoszenia z gotowych szablonów, aby komunikacja z najemcami była spójna i profesjonalna.
Współpraca zespołowa
Zapraszaj współpracowników do współdzielenia obciążenia związanego z zarządzaniem nieruchomościami, dzięki czemu platforma jest odpowiednia zarówno dla niezależnych właścicieli nieruchomości, jak i firm z branży nieruchomości.
Powiadomienia e-mail
Połącz SMTP, Mailgun lub Gmail, aby wysyłać rachunki, powiadomienia masowe i zaproszenia dla najemców bezpośrednio z aplikacji.
Dlaczego warto uruchomić MicroRealEstate na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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