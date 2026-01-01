MicroRealEstate to aplikacja do zarządzania nieruchomościami typu open-source, zbudowana specjalnie dla niezależnych właścicieli nieruchomości i małych zespołów nieruchomościowych. Konsoliduje rejestry najemców, umowy najmu, śledzenie czynszów i generowanie dokumentów w jednym, samodzielnie hostowanym środowisku pracy, eliminując opłaty za jednostkę i kompromisy związane z udostępnianiem danych, charakterystyczne dla komercyjnych systemów SaaS do zarządzania nieruchomościami.

Samodzielne hostowanie MicroRealEstate na własnym serwerze VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi informacjami o najemcach, umowami najmu i historią płatności. Architektura mikroserwisów wyraźnie oddziela portal właściciela, portal najemcy, generator dokumentów i usługę e-mail, ułatwiając zarządzanie wynajmami na dowolną skalę bez ponoszenia cyklicznych kosztów oprogramowania.